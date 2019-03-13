0553 313 94 23

Yaralı 672 yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı 672 yaban hayvanı tedavi edilerek tekrar tabiata salındı.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:59
Yaralı 672 yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı 672 yaban hayvanı tedavi edilerek tekrar tabiata salındı.

 

Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünce doğada zarar görmüş yaban hayvanlarının tedavi edilerek yeniden doğaya dönmeleri için çalışmalara devam ediyor. Bölge Müdürlüğüne bağlı Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat illerindeki ekipler ya da vatandaşlar tarafından doğada zarar görmüş olarak bulunan yaban hayvanları, Bölge Müdürlüğü veteriner hekimleri, iş birliği yapılan üniversiteler ve belediyelerin geçici hayvan bakımevlerinde çalışan veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınıyor.

 

Bölge Müdürlüğü birimlerine 2018 yılında 977 adet doğada zarar görmüş yaban hayvanı getirilmiş olup, bunlardan 672’si tedavi edilerek tekrar doğaya bırakıldı. 2018 yılında vatandaşlar tarafından en fazla martı ve güvercin getirildi veya bunlarla ilgili bildirimde bulunuldu. Doğada en fazla zarar görmüş olarak bulunan memeliler ise karacalar olarak dikkat çekti. 2018 yılı içerisinde 100 adet karaca ilgili birimler tarafından tedavi ettirilmiş olup, bunlardan 20 adedi doğaya geri salındı. Yırtıcı kuşlardan ise 90 adet şahinin tedavisi yapıldı ve 75’i tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı.



Yavru ayı tedavi edilerek barınağa gönderildi

 

Tokat’ta önceki yıllarda annesi tarafından terk edildiği anlaşılan, yorgun ve bitkin halde bulunan yavru boz ayı da veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerin ardından Bursa Kocabey’de bulunan Ovakurusu Ayı Barınağına gönderilmişti.

 

Yetkililer, vatandaşların doğada hasta veya yaralı olarak gördükleri yaban hayvanlarına herhangi bir müdahalede bulunmadan Milli Parklar birimlerine haber vermelerini istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:59
  1. Tokat
  2. Samsun
  3. Ordu
  4. Çorum
  5. Bursa
  6. Amasya
  7. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güder’den katılımcı belediyecilik vurgusu
    1. Güder’den katılımcı belediyecilik..
    2. OSD'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na..
    3. Fitch’ten potansiyel Türkiye büyüme..
    4. Düzce Üniversitesi Kadın Tenis Takımı..
    5. Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları
    6. "Patates ithalat kararı fiyatların..
    7. Tahmazoğlu, 14 Mart Tıp Bayramını..
    8. Başkan adayı Söğücü: "Sancaktepe’deki..
    9. Başkan Fındıkoğlu, iş adamları ile bir..
    10. SANKO Okulları öğrencilerinin..
    11. Kazım Kurt’tan Amigo Orhan’a büyük vefa
    12. Denizli merkezli FETÖ operasyonu: 45..
    13. Sudan’da yeni hükümet kuruldu
    14. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu
    15. Spotify'dan Apple'a anti-tröst suçlaması
    16. Atıcılıkta heyecan Meksika ve..
    17. KMÜ’de 12 Mart Sergisi
    18. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sağlık..
    19. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Milas’ı..
    20. Tutuklu ve hükümlülerden tiyatro
    21. Servis aracı Kadıköy'ü savaş alanına..
    22. Ağrı’da İlçe Milli Eğitim Müdürleri..
    23. Türk kültürünü 34 ülkede tanıtıyorlar
    24. Yeşilay’dan Başkan Çoban’a ziyaret
    25. PKK sevici Sırrı hapiste eridi
    26. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de
    27. Brezilya'da silahlı saldırı
    28. Nişantaşı Üniversitesi ile ICBC..
    29. İl Sağlık Müdürü Bilge ’nin Tıp..
    30. Gaziantep’te FETÖ’nün askeri öğrenci..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta