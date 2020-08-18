  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Konut Projeleri

Yaralarını sarıp sanayi üssü oldular

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 depreminin izlerinin 21 yıldır sürdürülen çalışmalarla silindiği Kocaeli ve Sakarya, “Türkiye’nin sanayi üssü” olmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 10:30:00 -
Yaralarını sarıp sanayi üssü oldular

Depremi yaşayan Kocaeli’de vatandaşlar kadar sanayi de bu durumdan etkilendi. Depremden sonra yaralarını saran Kocaeli sanayisi, başta otomotiv, otomotiv yan sanayi ve petrokimya alanında olmak pek çok sektörde yaptığı üretimle adından söz ettiriyor.

“Kentte depremin izleri pek kalmadı” 

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli’nin 17 Ağustos’ta büyük bir doğal afet yaşadığını ve depremden sanayinin çok etkilendiğini belirterek, o süreçten sonra bazı firmaların üretime dönemediğini, bir kısmının ise toparlandığını kaydetti.

Depremde büyük yıkımın yaşandığı Sakarya da 21 yılda kentsel dönüşümünün yanı sıra sanayideki atılımlarla da öne çıkarak ekonomisini 33 kat büyüttü. 

Kentte afet sonrası başlatılan çalışmalarla yeni yerleşim alanları oluşturulurken, sanayici ve yatırımcılara sağlanan teşviklerle iş dünyası desteklendi. 

Sakarya, otomotiv sektöründeki tecrübeli ve nitelikli istihdamı, nüfus için hazırlığı ve özellikle lojistikteki ayrıcalıklı özelliğiyle öne çıkıyor. 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, “133 sanayi kuruluşunun ve KOBİ’nin deprem sebebiyle ağır hasar görmesi sonucu işsizlik oranı yüzde 40 seviyesine ulaşmıştı. Bugün ise Sakarya pek çok alanda büyük gelişme kaydetti. Alt ve üstyapısı yeniden kurulmuş bir şehir oldu” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'da şiddetli deprem
Dünya

Yunanistan'da şiddetli deprem

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Duyurdular: 3 yıllık sözleşme imzalandı
Spor

Duyurdular: 3 yıllık sözleşme imzalandı

Galatasaray Kulübü, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'ni transfer ettiklerini açıkladı.

Selçuk Bayraktar hazımsızlara böyle cevap verdi: SİHA ve füzeleri çok sevdiğinizi biliyoruz..
Gündem

Selçuk Bayraktar hazımsızlara böyle cevap verdi: SİHA ve füzeleri çok sevdiğinizi biliyoruz..

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, paçavra gazetenin kendisi hakkında attığı iftiralara, "Ö..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı