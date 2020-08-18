Yaralarını sarıp sanayi üssü oldular

Depremi yaşayan Kocaeli’de vatandaşlar kadar sanayi de bu durumdan etkilendi. Depremden sonra yaralarını saran Kocaeli sanayisi, başta otomotiv, otomotiv yan sanayi ve petrokimya alanında olmak pek çok sektörde yaptığı üretimle adından söz ettiriyor.

“Kentte depremin izleri pek kalmadı”

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli’nin 17 Ağustos’ta büyük bir doğal afet yaşadığını ve depremden sanayinin çok etkilendiğini belirterek, o süreçten sonra bazı firmaların üretime dönemediğini, bir kısmının ise toparlandığını kaydetti.

Depremde büyük yıkımın yaşandığı Sakarya da 21 yılda kentsel dönüşümünün yanı sıra sanayideki atılımlarla da öne çıkarak ekonomisini 33 kat büyüttü.

Kentte afet sonrası başlatılan çalışmalarla yeni yerleşim alanları oluşturulurken, sanayici ve yatırımcılara sağlanan teşviklerle iş dünyası desteklendi.

Sakarya, otomotiv sektöründeki tecrübeli ve nitelikli istihdamı, nüfus için hazırlığı ve özellikle lojistikteki ayrıcalıklı özelliğiyle öne çıkıyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, “133 sanayi kuruluşunun ve KOBİ’nin deprem sebebiyle ağır hasar görmesi sonucu işsizlik oranı yüzde 40 seviyesine ulaşmıştı. Bugün ise Sakarya pek çok alanda büyük gelişme kaydetti. Alt ve üstyapısı yeniden kurulmuş bir şehir oldu” diye konuştu.