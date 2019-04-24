15 Temmuz kahramanlarına devlet desteği: 185 milyon tazminat

İçişleri Bakanlığı bugüne kadar ‘Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’ kapsamında toplamda 3 bin 444 kişinin başvurusunu değerlendirdi. Bunlar arasında kanun kapsamına girmeyen 460 dosyanın reddedildiği belirtildi.

Devletten kahramanlara destek

Bakanlık tarafından, şehit düşen 183, yaralanan 2 bin 626 ve malul olan 107 kişiye 185 milyon 565 bin 910 TL tazminat ödenmesine karar verildi. Darbe girişimi sırasında onlarca araç, tankların altında kalarak ya da atılan bombalardan zarar görerek kullanılamaz hâle gelmiş, bazı iş yerleri zarar görmüştü. Aracı ve iş yeri zarar gören vatandaşların hasarları da devlet tarafından karşılanmıştı.

(Türkiye Gazetesi)