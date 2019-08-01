Yaralanan vatandaş TSK’nın helikopteriyle tahliye edildi Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kaza sonucu yaralanan vatandaş Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine tahliye edildi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kaza sonucu yaralanan vatandaş Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine tahliye edildi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kaza sonucu yaralanan ve kafatası kırığı şüphesi oluşan bir vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine tahliye edildi.

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