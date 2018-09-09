Yaralanan polisler bir an olsun birbirlerini bırakamadı
Sakarya'da motosikletli Yunus ekipleri bir kamyonetle çarpıştı, meydana gelen kazada yaralanan 2 polis memurunun yerde yatarken birbirlerinin elini tutup, bir an olsun bırakmayışı objektiflere yansıdı.09 Eylül 2018 Pazar 13:07
Kaza, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi Kent park mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere gör, şehir merkezi istikametine giden R.A. idaresindeki 61 EA 129 plakalı kamyonet Serdivan istikametine giden motosikletli Yunus polisleriyle çarpıştı.
Meydana gelen trafik kazasında D.C. O.B. isimli 2 polis yaralandı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı polislere ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavini altına aldı.
Kazada yaralanan polis memurlarının birbirlerinin elini tutup bir an bile bırakmaması dikkat çekti.
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