0553 313 94 23

Yaralanan kişinin kendi oğlu olduğunu duyunca şoka girdi

Erzurum’da geçtiğimiz gün bir grup Afganlının muşta ile saldırdığı Ömer Faruk Özkan, olay öncesi yan baktı tartışması çıktığını söyledi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:06
Yaralanan kişinin kendi oğlu olduğunu duyunca şoka girdi

Erzurum’da geçtiğimiz gün bir grup Afganlının muşta ile saldırdığı Ömer Faruk Özkan, olay öncesi yan baktı tartışması çıktığını söyledi. Özkan’ın annesi ise olayı duyduğunda kendi oğlu olduğunu bilmeden “Allah annesine sabır versin” dediğini, daha sonra o kişinin kendi oğlu olduğunu öğrenince şoka girdiğini söyledi.


Olay, 28 Temmuz Pazar günü saat 19.00 sıralarında Yakutiye Kent Meydanı’nda meydana geldi. Bir grup Afganlı, Ömer Faruk Özkan (20) ile yan baktı tartışmasına girdi. Tartışma sonrasında Afganlı genç cebinden çıkardığı muşta ile Ömer Faruk Özkan’ı burnundan yaraladı. Afganlılar hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar ellerindeki bezlerle gencin yüzüne tampon yaptı. Ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri genci Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Taburcu olan Ömer Faruk Özkan yaşadıklarını anlattı. Bir anda arkasından darbe aldığını, burnunun nasıl kırıldığını ise polisin izlediği videoda gördüğünü belirten Özkan, “Arkadaşlarla halı saha maçına gidiyorduk. 8 kişilik Afgan uyruklu grup ile yolda aramızda bir sürtüşme oldu. Biz çok aldırış etmeden oradan uzaklaştık. Sonra birden arkadaşıma saldırmaya başladılar. Bende gözümdeki gözlüğü çıkarıp saldıranın üzerine yürüdüm. Arkamdaki bir kişi bir anda muşta ile vurdu. Nasıl vurduğunu polislerin izlettiği video ile gördüm nasıl olduğunu da. Çevredekiler hemen tampon yaptı. Burnumda çatlak vardı. Burnumu yerine tutturdular. Davacı ve şikayetçi oldum” dedi.



“Allah annesine sabır versin dedim, benim oğlum çıktı”


Olayı duyduğunda başka birisinin olduğunu zannederek "Allah annesine sabır versin, annesi acaba şimdi ne haldedir" dediğini anlatan anne Lütfiye Özkan ise, “Cezalarını çekmesini istiyoruz. Beni dün komşum aradı, bize gel önemli bir şey söyleyeceğim diye. Gittim Ömer’in olayını duydum. Olaydan önce böyle bir olay olduğunu duydum, hatta öldü diye bilgi geldi. Ama ben bu olaya karışanın oğlum olduğunu bilmiyordum, hatta Allah annesine sabır versin dedim. Akşam eve gelince baktım o benim oğlummuş” dedi.


Baba Ali Özkan, “Bu olayın yaşanmasını istemezdik. Biz Türk milleti olarak hep mazlumun yanında olduk. Bu olayın gereğini devlet büyüklerimiz yapacaktır. Sınır dışı edilmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.


Yabancı uyruklu saldırgan Ö.Ö. ise Erzurum Adliyesinde işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teknoloji devi Apple, Siri skandalıyla çalkalanıyor! Yetkililer harekete geçti
    1. Teknoloji devi Apple, Siri skandalıyla..
    2. Polisten engelli çocuklara tekerlekli..
    3. Bakan Dönmez: "Türkiye’nin ve KKTC’nin..
    4. Edremit’te dini ve resmi nikah aynı..
    5. Filistinli anne tutuklu oğlunu..
    6. Sivasspor dünya devi ile yenişemedi!
    7. Mustafa Şentop: TİKA Türkiye'nin en..
    8. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme..
    9. Borsa günü yükselişle tamamladı
    10. Piyasalarda gün sonu
    11. “İngiltere anlaşmasız ayrılığa hazır..
    12. Konya'daki cinayet
    13. Hamza Dağ: Yapmayacağız dedikleri her..
    14. Kaldırımda yürürken hayatının şokunu..
    15. Hrant Dink'in ailesinden Yargıtay..
    16. Murat Kurum: Salda Gölü'nün çevresinde..
    17. Malatya’da günübirlik evlere operasyon
    18. İsrail'deki Filistinliler seçime tek..
    19. 'ABD Suriye’de petrol kaçakçılığı..
    20. Valilik açıkladı! Hakkari'de 2..
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’