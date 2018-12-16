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"Yaptırımların siyasete etkisi yok, halk zarar gördü"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların devlet politikasını değiştirmediğini yalnızca halka zarar verdiğini açıkladı

16 Aralık 2018 Pazar 20:26
"Yaptırımların siyasete etkisi yok, halk zarar gördü"

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların ülke siyasetini değiştirmediğini yalnızca halka zarar verdiğini belirtti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zarif, "Yaptırımlar hiçbir zaman etkili olmamıştır. Sıradan halka zararı olmuştur fakat ülke siyasetini değiştirmemiştir." ifadelerini kullandı.

18'incisi düzenlenen Doha Forumu münasebetiyle Katar'da bulunan Zarif, ABD'nin anlaşmadan çıkmasının ardından ülkesinin E3+2 (İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin) ile görüşmelere devam ettiğini kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 20:26
  1. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif
  2. Yaptırımların halka zararı olmuştur

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