İSTANBUL (AA) - İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, ABD'nin ülkesine uyguladığı petrol yaptırımlarını deldiklerini fakat bunun bilgisini kamuoyuyla paylaşmasının mümkün olmadığını söyledi.

Başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Zengene, "ABD ve İsrail'in aleyhimize kullanmaması için yaptırımları nasıl deldiğimi açıklayamam. Benim bu konularda konuşmam doğru değil." dedi.

Zengene, ülkedeki mevcut durumun savaştan daha zor olduğunu ifade ederek, "Düşmanlar için karanlık odalarımız var. Devlet her şeyi biliyor fakat zorluklar ortadan kalkınca halkı bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

İran devriminden bu yana petrol sanayisinde yaşanan gelişmelerden bahseden Zengene, 1979 yılında günlük 36 milyon metreküp olan petrol üretiminin bugün bir milyar 60 milyon metreküpe ve rafine edilen petrolün 100 bin varilden, 2 milyon 200 bin varile ulaştığını sözlerine ekledi.



