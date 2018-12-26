0553 313 94 23

"Yaptırımlar devam ettiği sürece halkın sorunlarını gideremeyiz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani:"Yaptırım baskısı altındaki halkın sıkıntılarını azaltmak için çaba göstermeliyiz. Elbette yaptırımlar devam ettiği sürece halkın sorunlarını tam olarak gideremeyiz"

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:15
"Yaptırımlar devam ettiği sürece halkın sorunlarını gideremeyiz"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımları devam ettiği sürece halkın sorunlarını tam olarak gideremeyeceklerini söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ülkenin ekonomik sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dış yaptırımlar ve baskılara rağmen bütçeyi zamanından önce hazırladıklarını belirten Ruhani, hükümetin önceliğinin geçim sıkıntısı yaşayan halkın sorunlarına çözüm bulmak olduğunu söyledi.

Yaptırım ve baskılarından zarar görmeyecek bir ekonomik istikamet yakalamaları gerektiğinin altını çizen Ruhani, bunun için tüm organlarda gerekli kararların alınacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptırım baskısı altındaki halkın sıkıntılarını azaltmak için çaba göstermeliyiz. Elbette yaptırımlar devam ettiği sürece halkın sorunlarını tam olarak gideremeyiz."

Hükümetin sübvansiyonu ve yardımları azaltmamak için çaba göstereceğine dikkati çeken Ruhani, "Su, elektrik, gaz, benzin, mazot, eğitim ve sağlık alanındaki sübvansiyon devam edecek ve bunu iptal etme gibi bir düşünce yok." diye konuştu.

- "Önceliğimiz komşularımızla iyi ilişkiler kurmak olmalıdır"

İran'ın mevcut ekonomik krizi ve diğer sorunları aşmak için komşu ülkelerle iş birliğini arttırması gerektiğine vurgulayan Ruhani, şöyle konuştu:

"Komşularımızla stratejik ilişkilerimizi arttırır ve geliştirirsek yakalayacağımız ekonomik hacimle mevcut sorunları aşabiliriz. Önceliğimiz komşularımızla iyi ilişkiler kurmak olmalıdır."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:15
  1. iran
  2. Ruhani
  3. Tahran
  4. yaptırımlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan İsrail'e "provokasyon" suçlaması
    1. Rusya'dan İsrail'e "provokasyon"..
    2. Kabızlık derdi
    3. Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi
    4. Soylu'dan uyuşturucuyla mücadele zirvesi
    5. İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım..
    6. Mermer güzelliği artık evlerin her..
    7. FOREO LUNA 2 ve LUNA mini 2,..
    8. "Yaptırımlar devam ettiği sürece..
    9. Rize Emniyet Müdürlüğündeki saldırıya..
    10. Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 14..
    11. Endonezya’daki tsunami
    12. Beymen'e anlamlı ödül
    13. 2018'de hazır giyim harcamaları 165..
    14. "Metin Akpınar Bey'in 'Milletimden..
    15. Rusya'dan İsrail'e büyük şok!
    16. Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu
    17. Saadet Partisi belediye başkan..
    18. Miniklerin kulaklarını koruyun
    19. GÜNCELLEME - Trabzon'da minibüs dereye..
    20. Ülkede cumhurbaşkanı seçimi ertelendi
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu