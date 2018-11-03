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Yaptırımın kaldırılması sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yaşanan yaptırım krizinin sona ermesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

03 Kasım 2018 Cumartesi 19:28
Yaptırımın kaldırılması sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko Mabeyn Köşkü'nde ortak basın toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda Türkiye-ABD ilişkilerine değindi.

"Yaptırımları eş zamanlı kaldırdık"

Erdoğan, "Eş zamanlı olarak yaptırımı kaldırma kararına varmıştık. Yaptırımlar kaldırıldı. Yaptırımları eş zamanlı olarak kaldırdık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'te düzenlenecek uluslararası toplantıda ABD Başkanı Trump'la yüz yüze görüşeceklerini bildirdi.

"Halk Bankası'na yönelik adımları konuştuk"

Trump ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, "Görüşme malum finans meselesi ile alakalı Halk Bankası'na yönelik adımlardı. Bu konuları kendisiyle görüştük. Bu konularla ilgili de 'İlgili bakan arkadaşlarıma hemen talimatı vereceğim' dedi." diye konuştu.

Münbiç Yol Haritası

Erdoğan, "Hedefimiz bir an önce Münbiç'ten bu terör örgütleri PYD/YPG'nin çıkmasıdır. Bunların orayı terk etmesidir" dedi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 19:28
  1. yaptırımı kaldırma kararı
  2. ABD Başkanı Trump
  3. terör örgütleri PYD/YPG
  4. Münbiç Yol Haritası
  5. Halk Bankası

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