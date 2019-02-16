0553 313 94 23

"Yaptıklarımızı insanımız da takdir ettiği için bizi iktidarda tuttu"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:- "Yaptıklarımızı insanımız da takdir ettiği için bizi iktidarda tuttu. Bunları anlatırken başa kalkarak değil, 'Gözüne dizine dursun' diyerek değil, 'Bu senin hakkındır, sen bundan daha fazlasına layıksın, sen bundan daha fazlasını hak ediyorsun, eksiklerimizi tamamlamak için yine bu göreve talip oluyoruz, daha yapacak çok iş var' deme mütevazılığını, tevazusunu göstererek çalışma yapmamız lazım"- "Bizim ilimizde aidiyet duygusu, sahiplenme duygusu var. Dolayısıyla insanlarımızın sosyolojik, psikolojik yapısını da göz önünde bulundurarak bir siyasi propaganda strateji belirlememiz lazım"

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:26
"Yaptıklarımızı insanımız da takdir ettiği için bizi iktidarda tuttu"

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Yaptıklarımızı insanımız da takdir ettiği için bizi iktidarda tuttu. Bunları anlatırken başa kalkarak değil, 'Gözüne dizine dursun.' diyerek değil, 'Bu senin hakkındır, sen bundan daha fazlasına layıksın, sen bundan daha fazlasını hak ediyorsun, eksiklerimizi tamamlamak için yine bu göreve talip oluyoruz, daha yapacak çok iş var.' deme mütevazılığını, tevazusunu göstererek çalışma yapmamız lazım." dedi.

Turhan, Trabzon'daki bir otelde düzenlenen, "31 Mart Seçimleri Trabzon Seçim Koordinasyon Merkezi Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki demokratik siyaset mücadelesinin nasıl şekilleneceği konusunda belirli adımların atıldığı döneme girildiğini söyledi.

Turhan, seçim stratejisinin çalışma yapılacak mahaldeki insanların düşünce, sosyal ve ekonomik yapısı ile değerleri ve kanaatleri göz önünde bulundurularak belirlenmesinin önemine değinerek her insanı ikna etmenin metodunun aynı olmadığını anlattı.

Trabzon insanının devleti, milleti ve kutsal değerlerine bağlı olduğunun altını çizen Turhan, şöyle devam etti:

"Biz bunu öne çıkartarak karşıdaki ittifakın bu ülkeyi bölmek, parçalamak, bu ülkede Türkiye'nin geleceğini, birliğini, beraberliğini, liderliğini öne çıkaran değil, farklı hesapları olan kişilerle hareket ettiğini anlatmalıyız. Trabzon için bu önemli. Çünkü Trabzon'un milli, kutsal değerlerine bağlı bir insan yapısı var. Tabii ki biz milli, kutsal değerlerine bağlı bir partinin mensuplarıyız. Bunu yaparken bir samimiyetsizlik olarak algılamasın, bunu samimi duygularla anlatacağız ama bizim bölgemizin insanının ülkenin milli değerlerini, şahsi değerlerinden üstünde tutan bir yapısı var. Trabzonspor'da olduğu gibi mesela. Hiçbir yerde bir ilin spor kulübü, insanlar için çok önemli, birinci derecede değildir. Bizim ilimizde aidiyet duygusu, sahiplenme duygusu var. Dolayısıyla insanlarımızın sosyolojik, psikolojik yapısını da göz önünde bulundurarak bir siyasi propaganda strateji belirlememiz lazım."

- "Oy atacak herkese ulaşılması, seslerinin duyurulması, dokunulması gerekiyor"

Turhan, millete 16 yıldır AK Parti'nin yaptığı çalışmaların anlatılması gerektiğini dile getirerek "Yaptıklarımızı insanımız da takdir ettiği için bizi iktidarda tuttu. Bunları anlatırken başa kalkarak değil, 'Gözüne dizine dursun.' diyerek değil, 'Bu senin hakkındır, sen bundan daha fazlasına layıksın, sen bundan daha fazlasını hak ediyorsun, eksiklerimizi tamamlamak için yine bu göreve talip oluyoruz, daha yapacak çok iş var.' deme mütevazılığını, tevazusunu göstererek çalışma yapmamız lazım." diye konuştu.

Trabzon'un nüfusunun 800 bini geçtiğini, oy kullanacakların sayısının ise 600 bine yakın olduğunu belirten Turhan, oy atacak herkese ulaşılması, seslerinin duyurulması, dokunulması gerektiğine işaret etti.

Turhan, özellikle bu süreçte kadınların çalışmalarının önem taşıdığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Hanım kardeşlerimiz bugüne kadar üzerlerine düşen görevi yerine getirdi. Bu iktidarı ayakta tutanlar sizlersiniz. Sizlerin hakkını ödemekte maalesef aciz kalıyoruz, bize hakkınızı helal edin. Bu işi analar, ablalar olarak, evlatlarımız için yaptığınızı da unutmayın. Atalarımızın bize bıraktığı bu cennet vatanda kültürümüzü, inancımızı taşıyan nesillerimizin ilelebet yaşayabilmesi, hatta etrafındaki komşu, ilgi, alaka duyduğu alanlardaki mazlumlara da faydalı olabilmek için, Allah rızası için bu çalışmayı yapmanızı sizden rica ediyorum. Bu seçimin kahramanı sizler olacaksınız."

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığınca organize edilen çalıştaya AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, ilçe belediye başkanları, başkan adayları ve diğer ilgililer katıldı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:26
  1. 31 Mart Seçimleri
  2. Mehmet Cahit Turhan
  3. seçim 2019
  4. Trabzon
  5. ulaştırma ve altyapı bakanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyerek Edirne'nin önünde yeni bir ufuk açıyoruz. Edirne, bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zilletinden inşallah 31 Mart'ta kurtulacaktır diye inanıyorum."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu,..
    2. Gürer: "Tarım politikaları değişmeli"
    3. "İstanbul'da trafik sorununu çözerim"
    4. İsrail’e Mavi Marmara şoku
    5. Hersek Lagünü doğa fotoğrafçılarının..
    6. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    7. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
    8. Erdoğan'a suikast timinin makineli..
    9. Bakan müjdeyi verdi! Tam 1,5 milyar..
    10. Göztepe, Kayserispor maçına hazır
    11. Hayvancılık işletmeleri tarımsal..
    12. Toplu taşımada şüpheli paket alarmı
    13. Mersin Barosu, TEMA’nın LAW..
    14. Tokat’ta domates tanzim satış..
    15. Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı
    16. Kaldırımda yürüyen yaşlı adama Pitbull..
    17. Çocuklarının önünde karısını öldürdü
    18. Sulamada dünya çapında keşif
    19. Bakan Pakdemirli, Aydın’da 1.5..
    20. Erzurumspor, Sivasspor maçında..
    21. Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası..
    22. Mustafa Sarıgül: “DSP’nin başarısı..
    23. Sina'da çatışma... Mısırlı 15 asker..
    24. "DEAŞ'ın elindeki son yer de ele..
    25. "O bir melekti, benim kınalı kuzumdu"
    26. "Cumhur İttifakı'nı milletin bekası..
    27. Çiftçi, seçim çalışmalarını sürdürüyor
    28. "Ozan Arif" son yolculuğuna uğurlandı
    29. "BM dünyadaki kuruluşlardan en az..
    30. Kızılay Kastamonu Şubesinin yeni..
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü