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Hırsızın pişkinliği 'pes' dedirtti

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 61 ev ve işyerine girerek yaklaşık 5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin "Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım yapamadıklarımda" diye bağırması ise 'pes' dedirtti.

24 Aralık 2018 Pazartesi 13:23
Hırsızın pişkinliği 'pes' dedirtti

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 21 Aralık 2018 tarihinde operasyon için düğmeye basıldı. Biri Mardin'de 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda ele başılığını Şükrü L.(24)'ün yaptığı 16 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. Şüphelilerin sorgusu Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı.

Polis yöntemlerini ortaya çıkardı

Polisin yaptığı soruşturma sonucu şüphelilerin özellikle lüks sitelere sabaha karşı 04.00-06.00 saatleri arasında hırsızlık amacıyla girdikleri öğrenildi. 3-4 kişilik gruplar halinde çalışan çete üyelerinin kapı kilitlerini kırarak açtıktan sonra evlere girdikleri televizyon, elektronik eşyalar, bilgisayarın yanı sıra buldukları ziynet eşyaları ve paraları alarak kaçtıkları öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları eşyalar arasında scoterların bile olduğu belirtildi..

61 adresten 5 milyon liralık hırsızlık

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 61 ev ve işyerine girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin hırsızlık için girdikleri evlerden aldıkları kontak anahtarları ile 11 otomobil çaldıkları belirlendi. Operasyon sonucu ele geçirilen çalıntı otomobiller sahiplerine teslim edildi.Şüphelilerin hırsızlıklar sırasında toplamda 5 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi..

İstatistikler düştü

Öte yandan operasyonun ardından emniyet müdürlüğü hırsızlık istatistiklerinde büyük bir düşüş yaşandığı öğrenildi. Operasyonun yapıldığı 21 Aralık tarihinden önce ortalama 70 civarında olan ev hırsızlığı sayısının 22 Aralık tarihinden itibaren ortalama olarak 30'un altına indiği belirtildi.

"Aklım yapamadıklarımda" diye bağırdı

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerle ilgili hazırlanan 45 dosya klasöründen oluşan belgeler 6 polis tarafından taşındı. Adliyeye götürülen şüphelilerden biri "Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım yapamadıklarımda" diye bağırdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 13:23
  1. Mardin
  2. hırsız
  3. İstanbul

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