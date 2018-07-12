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Yaptıkları yanına kalmadı: 82 yıl hapis cezası verildi!

Bosna'daki savaşta (1992-1995) Boşnak ve Hırvat sivillere yönelik savaş suçları işledikleri nedeniyle 5 eski Sırp askere toplam 82 yıl hapis cezası verildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:44
Yaptıkları yanına kalmadı: 82 yıl hapis cezası verildi!

Bosna Hersek Mahkemesinde görülen "Marjanovic ve diğerleri" davasında karar açıklandı.

Mahkeme, 1992 yılının haziran ayında, ülkenin kuzeyindeki Teslic beldesinde yaşayan Boşnak ve Hırvat halka yönelik savaş suçlarını işledikleri gerekçesiyle Dragan Marjanovic, Sasa Gavranovic, Vitomir Devic ve Zoran Sljuk'a 17'şer, Dragomir Kezunovic'e ise 14 yıl hapis cezası verdi.

Kararın açıklamasında, Marjanovic'in savaşta Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) Teslic Birliği Komutanı olarak görev yaptığı, diğer isimlerin de bu birliğin mensupları olduğu ifade edildi.

Kararda, Boşnak ve Hırvat sivillerin evlerinden sürgün edildiği belirtilirken, Gavranovic, Devic ve Sljuk'un esir aldıkları 28 sivili Marjanovic'in talimatı ile kurşuna dizdikleri, Kezunovic'in de bu suça dolaylı olarak iştirak ettiği kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 17:44
  1. Ordu
  2. Sırp askerleri
  3. Bosna Hersek

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