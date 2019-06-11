Yaptıkları kızartma az kalsın faciaya yol açıyordu Bilecik’te bir apartmanın teras katında yaptıkları kızartmanın alevi tüle sıçraması sonucu çıkan yangın aileye korku dolu anlar yaşattı.

Bilecik’te bir apartmanın teras katında yaptıkları kızartmanın alevi tüle sıçraması sonucu çıkan yangın aileye korku dolu anlar yaşattı.

Alınan bilgilere göre; Gazipaşa mahallesi Nişancı sokak üzerinde bulunan 5 katlı Özgün apartmanında Ahmet Karaca ait dubleks evin teras katında yangın çıktı. Ev hanımının ocakta kızartma yapmak isterken sıçrayan alevlerin tülü tutuşturması sonucu çıkan yangında aile korku dolu anlar yaşadı. Kendi imkanları ile yangını söndüren ev sakinleri rahat bir nefes alırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma işlemi yaptı.

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