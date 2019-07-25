Yaptığın tercihler hayatının dönüm noktası mı?

Üniversite hayatı, kişinin ilgi ve becerilerini geliştirdiği, sosyal bağlarını kuvvetlendirdiği, karakter gelişimini sürdürdüğü önemli bir süreçtir. Bu nedenle, öğrencilerin gelişim basamaklarını belirleyecek olan üniversite ortamını seçerken doğru bir tercihte bulunmaları büyük önem taşır. Öğrenciler doğru bir seçim yapabilmek için hangi kriterlere odaklanmalıdır? Üniversitelerin Rehber uzmanlar bu konuda şu mesajları veriyor:

SEÇİLEN MESLEKİ ALANDAKİ BAŞARI

Tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli kriterlerden biri, üniversitenin seçilen mesleki alandaki başarısıdır. Bir üniversitenin ilgili bölümündeki hocalarının çalışma alanları, projeleri, verdikleri dersler bu başarının bir göstergesi olabilir. Bunun yanı sıra, üniversite bünyesindeki laboratuarlar, araştırma ve uygulama merkezleri, ilgili alandaki başarıyı gösteren diğer unsurlardır. Öğrencilerine uygulamalı araştırma olanakları sunan, alanında başarılı hocalarla öğrencileri bir araya getiren bir üniversite ortamı, mesleki eğitim ve başarıyı destekleyecek ilk kriterlerdendir.

FİZİKSEL VE SOSYAL İMKÂNLAR

Tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli bir diğer kriter, üniversitenin sahip olduğu fiziksel ve sosyal imkanlardır. Bir üniversitedeki öğrenci kulüplerinin aktiviteleri, gönüllü çalışmalar, sosyal sorumluluk projeleri, fiziksel koşulları öğrencilerin sosyal gelişimleri için çok önemlidir. Bu tür faaliyetlerin yoğun olduğu bir üniversite ortamında, öğrenciler akranlarıyla daha kuvvetli bağlar geliştirebilecek, geniş bir sosyal çevre oluşturabilecektir. Bu da, hem üniversite yılları boyunca hem de mezuniyet sonrasındaki yıllarda kişisel ve profesyonel bir sosyal ağın kurulmasına katkıda bulunur.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Hem üniversite hayatı, hem de iş hayatı için yabancı bir ya da birkaç dilin öğrenilmesi bir gerekliliktir. Tercih yapacak öğrenciler için önemli bir seçim kriter, üniversitenin yabancı dilde eğitim vermesi veya yabancı dil eğitimine önem vermesidir. Yabancı dil akademik hayatta uluslararası literatürün takibini sağlarken, diğer yandan iş yaşamında başarı kazanmanın temel gerekliliklerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle, yabancı dilde eğitim veren bir üniversitede okumak, kişinin geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlanmasını sağlar.

YURTDIŞI BAĞLANTILARI

Üniversite hayatı, yalnızca akademik eğitimin sağlandığı bir süreç değil, aynı zamanda kişinin dünyayla iletişim kurmayı öğrendiği bir dönüm noktasıdır. Bu süreçte, öğrencilerin farklı ülkelerden insanlarla ve kurumlarla etkileşim kurması zenginleştirici bir deneyim sağlar. Bu bakımdan, tercih yapacak öğrencilerin seçtikleri üniversitenin ve bölümün uluslararası öğrenci değişim programları ve diğer yurtdışı bağlantıları konusunda bilgi edinmesi önemlidir.

STAJ İMKÂNLARI

Üniversite eğitiminin önemli bir parçası, edinilen bilgilerin iş yaşamında ve uygulamada nasıl kullanıldığını bilmektir. Bu nedenle, staj imkanları öğrencinin yeni deneyimler kazanmasına, kariyer hedeflerini netleştirmesine ve öğrendiği soyut kavramların uygulamaya nasıl dönüştüğünü görmesine yardımcı olur. Tercih yapacak öğrenciler, seçtikleri bölümde ne tür staj imkânları olduğunu dikkate almalı, eğitimlerini zenginleştirebilecek uygulama olanaklarını araştırmalıdır.

HOCA-ÖĞRENCI ILIŞKILERININ NITELIĞI

Hoca-öğrenci ilişkileri, üniversite hayatının en önemli bileşenlerinden biridir. Öğrenciler ve hocalar arasında birebir ve güçlü bir iletişimin kurulması, hocaların ulaşılabilir olması, öğrencilerin gelişimini büyük ölçüde destekler. Öğrenci ve hocalar arasındaki ilişki, hem eğitici hem de rehberlik edici bir işleve sahip olabilir.

BURS İMKÂNLARI

Tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken bir diğer kriter, üniversitenin sunduğu burs imkanlarıdır. Başarıya bağlı burs imkânlarının sunulması, öğrencinin akademik başarısını motive edebileceği gibi öğrencilere maddi açıdan da destek sağlar.

ÜNİVERSİTENİN ŞEHRİ

Üniversitenin bulunduğu şehir, tercih aşamasında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli kriterdir. Üniversite için gidilecek şehrin büyüklüğü, güvenliği, sosyal ve kültürel imkânları, iş imkânları, şehirdeki yaşam pahalılığı, ailenin yaşadığı şehre uzaklığı, tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken unsurlardır.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

● YÖK’ün “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019” raporuna göre İstanbul, 48 üniversite ile Türkiye’de en fazla vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu il oldu. İstanbul’un ardından 12 vakıf üniversitesi ile Ankara, 4 vakıf üniversitesi ile İzmir geldi. Antalya’da 3, Mersin, Konya ve Gaziantep’te 2’şer, Trabzon, Nevşehir, Kayseri ve Bursa’da da birer olmak üzere Türkiye’de toplam 77 vakıf üniversitesi bulunuyor.

● Vakıf üniversitelerinden Fenerbahçe, Ostim Teknik ve Ankara Medipol üniversiteleri eğitim öğretime bu yıl başlayacak. Geçen yıl kurulan İstanbul Atlas, İzmir Tınaztepe, Semerkand Bilim ve Medeniyet üniversiteleri ile bu yıl kurulan İstanbul Galata Üniversitesi ise eğitim öğretime henüz başlamadı.

● Öğrenci sayılarına bakıldığında, 35 bin 999 öğrencisi bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye genelindeki vakıf yükseköğretim kurumları arasında en çok öğrenciye sahip üniversite oldu. Bu üniversiteyi, 30 bin 850 öğrencinin öğrenim gördüğü Beykent Üniversitesi ile 30 bin 616 öğrencisi bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi izledi.

● Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre vakıf üniversiteleri arasında öğrenci başına yıllık en fazla harcamayı 143 bin 256 lirayla îbn Haldun Üniversitesi yaparken, bu üniversiteyi sırasıyla öğrenci başına yıllık 86 bin 396 lira harcama yapan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, 76 bin 350 lira ile Koç Üniversitesi, 62 bin 633 lira ile Sabancı Üniversitesi, 52 bin 295 lira ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 32 bin 834 lira ile Bilkent Üniversitesi, 30 bin 407 lira ile Demiroğlu Bilim Üniversitesi, 26 bin 303 lira ile İstinye Üniversitesi, 25 bin 85 lira ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve 23 bin 329 lira ile Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi takip etti.

● Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programlan ve Kontenjanları Kılavuzu verilerine göre vakıf üniversitelerinin tam bursluluk oranları da yer aldı. Buna göre, İbn Haldun Üniversitesi tüm öğrencilerine tam burs sağlayan tek üniversite oldu. Bu üniversiteyi, öğrencilerinin yüzde 20’sine tam burs veren Bilkent Üniversitesi ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi izledi. Bu üniversitelerin ardından, öğrencilerinin yüzde 19’una tam burs veren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, yüzde 18’ine tam burs veren KTO Karatay Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Lokman Hekim Üniversitesi geldi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, öğrencilerinin yüzde 14’üne tam burs verirken, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğrencilerinin yüzde 13’üne tam burs veren üniversiteler olarak listede yer aldı.