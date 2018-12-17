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Facebook, Netanyahu'nun oğlunun hesabını askıya aldı!

Facebook, terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nunoğlu Yair Netanyahu'nun Müslümanları hedef alan siyonist paylaşımını sildi, hesabını da geçici olarak askıya aldı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:40
Facebook, Netanyahu'nun oğlunun hesabını askıya aldı!

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun geçen hafta Facebook'ta paylaştığı "Ya tüm Yahudiler veya da tüm Müslümanlar bu topraklardan (Filistin-İsrail) tamamen ayrılmadan buraya barış gelmez. Ben ikincisini tercih ederim" mesajı sosyal paylaşım sitesi tarafından silindi.

Filistinli Müslümanları hedef alan mesajı silmesinin ardından Facebook'u hedef alan Yair Netanyahu, sosyal paylaşım sitesini "düşünce polisliği" yapmakla suçladı.

24 saatliğine donduruldu

Bu suçlamanın ardından Facebook, oğul Netanyahu'nun hesabını 24 saatliğine dondurdu.

Twitter hesabından paylaştığı mesajda oğul Netanyahu, "Facebook, kendisini eleştirdiğim için beni 24 saatliğine engellemiş. Düşünce polisi. İnanılmaz" ifadelerini kullandı.

"Müslümanlar gitmeli" demişti

Yair Netanyahu geçen hafta Facebook'ta yayınladığı mesajında bölgede barışın sağlanması için iki seçenek olduğunu dile getirerek, "Ya tüm Yahudiler veya da tüm Müslümanlar bu topraklardan (Filistin-İsrail) tamamen ayrılmadan buraya barış gelmez. Ben ikincisini tercih ederim" diyerek Filistinli Müslümanları bölgede istemediğini açıkça dile getirmişti.

Irkçı paylaşımlarıyla biliniyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 27 yaşındaki oğlu Yair Netanyahu, sık sık sosyal medyadaki skandal mesajlarıyla gündeme geliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:40
  1. Facebook
  2. Binyamin Netanyahu
  3. yair netanyahu
  4. Filistin
  5. İsrail

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