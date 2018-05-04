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Kayınbiraderini vurdu, yaptığı hareket 'pes' dedirtti

Samsun'da kayınbiraderini tabancayla yaraladığı iddia edilen enişte, polis tarafından gözaltına alındı. Zanlının polis tarafından götürülürken yaptığı işaret ise pes dedirtti.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:33
Kayınbiraderini vurdu, yaptığı hareket 'pes' dedirtti

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Kulaca Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol D.(31) boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşi olan Gökhan Ç.'ye (32) sokak ortasında silahlı saldırı düzenledi. Eniştesinin açtığı ateş sonucu sol bacağının 4 yerinden vurulan Gökhan Ç., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erol D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak Samsun Adliyesine sevk edildi.  

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 14:33
  1. Samsun
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • meçulmeçul58 dk önce
    asın kardeşim asın böyle itleri
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