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Yaprağı, meyvesinin 6 katı fiyata satılıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yetiştirilen "Kahta" türü asmanın üzümü 5 liraya satılırken, lezzetiyle ön plana çıkan yaprağının kilogramı ise 30 liraya kadar alıcı buluyor- Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin: - "Bunun nedeni, Kahta yaprağı yenildiğinde mayhoş, ekşimsi bir tat bırakır damakta. Az kılçıklıdır ve damarları azdır"

02 Temmuz 2019 Salı 11:05
Yaprağı, meyvesinin 6 katı fiyata satılıyor

KASTAMONU (AA) - MEHMET ULUSOYLAR - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üretilen "Kahta" cinsi üzümün yaprağı, meyvesinin 6 katı fiyata alıcı buluyor.

Kadifemsi şeklinin yanı sıra lezzeti ve pişirme tekniği kendine özgü olan "Kahta" cinsi asmanın meyvesinin kilogramı 5 liraya satılırken, yaprağının 30 liraya kadar alıcı bulması, çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Aşağıkayı köyünde asma yaprağı hasadı yapan çiftçileri ziyaret ederek, hasat ve verim hakkında bilgi aldı.

Pişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede çok eski tarihlerden beri kadim kültürün en önemli öğelerinden biri olan bağlarda üretim ve zirai faaliyetlerin çeşitlendirilerek sürdürüldüğünü söyledi.

Tosya'da çiftçilerin üzümden daha çok yaprak üretimine yoğunlaştığına dikkati çeken Pişkin, bu ayların yaprağın toplandığı dönem olduğunu, üreticilerin hummalı bir çalışma içinde olduğunu anlattı.

Yıllar içinde yaprağın değerinin meyvesini geçtiğini vurgulayan Pişkin, şöyle devam etti:

"Tosya asma yaprağını diğer yapraklardan ayıran özelliği çoktur. Tosya yaprağının fiyatı, pazarda diğer yapraklardan 3-4 kat daha fazladır. Pazarda yaprak fiyatı 10 lira ise Tosya yaprağı 30 liradan alıcı bulur. Bunun nedeni, Kahta yaprağı yenildiğinde mayhoş, ekşimsi bir tat bırakır damakta. Az kılçıklıdır ve damarları azdır. Çok fazla bölünmüş ya da parçalanmış bir yaprak görüntüsü arz etmez. Bundan dolayı çokça sipariş alınan, üreticimiz için çok önemli bir gelir kaynağı teşkil eden bir üretim faaliyeti haline dönüşmüştür."

Bu yıl yaklaşık 4 bin ton yaprak üretimi beklediklerini dile getiren Pişkin, üzüm bağları sayesinde ilçede çiftçilerin önemli bir gelir elde ettiğini kaydetti.

Aşağıkayı köyü muhtarı Ersin Çoğalmış da köyde asma yaprağı hasadının başladığını belirterek, "Yaprakları daha toplamadan sipariş gelir. En az alan 5-10 kilogram alır. Talebe göre toplar ve göndeririz. Kahta cinsi yaprağın kemik erimesine karşı etkili olduğu söylenmekte. Bu bölgede Kara Devek ismi verilen yapraklar 10 liraya satılırken, Kahta cinsi yapraklar 25 ila 30 lira arasında satılmaktadır. Tercih edilen bir yaprak türüdür." ifadesini kullandı.

- Yaprağın salamurası da 40 liraya satılıyor

Tosya ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Sertkale ise Tosya yaprağının özel bir yapısı bulunduğunu vurgulayarak, "Yerken insanın ağzına kılçığı takılmaz. Herkesin bu yaprağı tatmasını tavsiye ediyorum. Fiyatının fazla olması kimseyi aldatmasın. Lezzetiyle fiyatını hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yaprak üreticilerinden Gülden Gül de çam ağaçları arasında yetiştiği için bağlarının ve yapraklarının çok değerli olduğunu söyledi.

Talebin oldukça fazla olduğunu dile getiren Gül, "Müşterimiz hazırdır. Pazara da götürüp satarız. Yaprağımızın kilosu 30, salamurası 40 liradan satılır. İmece usulü yaprak topladıktan sonra mutlaka büyük bir tencere yaprak dolması sarıp hep birlikte yeriz." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:05
  1. kahta cinsi yaprak
  2. Kastamonu
  3. Tosya
  4. üzüm bağları
  5. üzüm yaprağı

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