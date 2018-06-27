Yapıştırıcı lekeleri camdan nasıl çıkarılır?

1. YÖNTEM

Yapıştırıcı olan kısmın üzerine cam silici sprey döküp silin.

Jiletle çizmeden kenar kısmından başlayarak hafifçe kazıyın.

Bu işlemi yaparken cam silici spreyi sıkıp lekeyi iyice yumuşatın ve temizlemeye devam edin.

Ilık deterjanlı suyla silin ve durulayın.

2. YÖNTEM

Islatılmış bir bulaşık teline bir miktar krem ya da toz şeklinde deterjan koyun.

Yapıştırıcının üzerini ovalayarak silin.

Sıvı deterjanla temizleyip durulayın.

3. YÖNTEM

1 çorba kaşığı kabartma tozu ve 1 çorba kaşığı sıvı yağı karıştırın.

Camdaki yapışkan kısımların üzerine sürün.

30 dakika boyunca bekletin.

Aşındırıcı bir bez ya da bulaşık teli ile iyice ovun.

Deterjan ve ılık suyla yıkayın ve iyice durulayın.

Eğer yapıştırıcı daha geniş alanda ise miktarı arttırabilirsiniz.

Camdan yapıştırıcıyı çıkarma konusunda bu yöntemlerden birisi işinize yarayacaktır. Yine de çıkmazsa piyasada satılan kimyasal içerikli çözeltilerden de yararlanabilirsiniz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.