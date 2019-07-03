Yapılan operasyonda dinamit lokumu ve uyuşturucu çıktı DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 30 adet extacy hap ve 4 adet dinamit lokumu ele geçirildi, olayda 3 kişi gözaltına alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 30 adet extacy hap ve 4 adet dinamit lokumu ele geçirildi, olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölyaka İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Gölyaka ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 3 düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı. Şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada 30 adet extacy Hap ve 4 adet dinamit lokumu ele geçirildi. Şüpheliden ele geçirilen dinamit lokumları hakkında tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması suçundan ayrıca bir adli işlem yapıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edilen şüpheli 1 şahıs Cumhuriyet Başsavcılığından serbest kalmış, şüpheli 2 şahıs çıkartıldıkları Adli Makamlarca Tutuklanarak Cezaevine teslim edilmiştir. Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında ayrıca Uyuşturucu Madde Bulundurmak Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

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