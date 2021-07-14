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Korona Virüs Yapılan aşı sayısı 60 milyonu aştı
Korona Virüs

Yapılan aşı sayısı 60 milyonu aştı

Koronavirüs pandemisine karşı Türkiye'de vatandaşlara uygulanan aşı miktarı 60 milyonu aştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 13:44:00 - 2021-07-14 14:48:41
Yapılan aşı sayısı 60 milyonu aştı

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de şimdiye kadar uygulanan doz sayısı belli oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda yer alan verilere göre, toplam yapılan aşı sayısı 60 milyon 134 bin 841'e yükseldi.

Birinci doz uygulanan kişi sayısı 38 milyon 358 bin 794'e yükselirken, bu sayı ikinci doz için 18 milyon 407 bin 244, üçüncü doz için ise 3 milyon 359 bin 117 olarak kaydedildi.

En fazla aşılama 10 milyon 936 bin 79 ile İstanbul'da yapıldı. Bu kenti 4 milyon 929 bin 214 ile Ankara takip etti.

İzmir'de 4 milyon 38 bin 584, Antalya'da 2 milyon 34 bin 633 doz aşı uygulandı.

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