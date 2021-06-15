Yapılan aşı sayısı 35 milyonu geride bıraktı

Tüm Türkiye'de koronavirüs salgını sebebiyle aşılama hızı oldukça arttı. Tercihlerine göre Sinovac ve BionTech aşılarını olabilen vatandaşlar, artık Sputnik V aşısı da olabilecek.

Rus aşısı Sputnik V’nin ilk etabı Ankara’ya iniş yaptı. Dünya genelinde COVID-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 335 milyon 903 bin dozu aşmıştı. 2 gün önce verilerinde Türkiye en çok aşı yapılan 10'uncu ülke oldu.

Koronvirüs salgınında kademeli normalleşme devam ederken vatandaşların en çok merak ettiği aşılama ile ilgili son durum netlik kazandı.

Toplam yapılan aşı sayısı 35.014.881, 1. Doz uygulanan kişi sayısı 21.160.366, 2. Doz uygulanan kişi sayısı 13.854.515 olarak açıklandı.