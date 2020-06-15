Yapılan araştırma korkutucu sonucu ortaya çıkardı! Koronavirüs diyabet gelişme riskini yükseltiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili yeni bir araştırma yürüten bir grup bilim insanı, enfeksiyonun hastalarda diyabet gelişme riskini yükselttiğini ortaya koydu.

Koronavirüs, diyabet riskini artırıyor

Avustralya’daki Melbourne Üniversitesi, Londra Kraliyet Koleji ve diğer bazı araştırma kurumlarından bilim insanlarını bir araya getiren araştırma, koronavirüsün hastalarda diyabet gelişme riskini yükselttiğini ortaya koydu.

New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan çalışmada, koronavirüsün bir tehlikeli yanı daha ortaya çıkarıldı. Uzmanların belirlediğine göre diyabet, hastalardaki koronavirüs etkisini ağırlaştırıyor, şeker hastası olmayan kişilerde ise koronavirüs kaynaklı diyabet gelişme riski artıyor.

Gelişen diyabet yeni tip mi?

Koronavirüsün hücrelere nüfuz etmesini sağlayan ACE-2 proteininin glikoz metabolizmasından sorumlu organları da etkilediğini ifade eden uzmanlar, bununla birlikte Kovid-19 hastasının iyileşmesinden sonra glikoz metabolizmasının değişip değişmediğinin henüz belirlenmediğini, ayrıca koronavirüs sonrası gelişen diyabetin yeni tip mi, yoksa daha önceden bilinen tip mi olduğunun bilinmediğini vurguladı.

"Yatırılan hastalarının yarısında koronavirüsün nörolojik belirtileri var"

Daha önce Kuzeybatı Üniversitesi’nden (NWU) bilim insanları, koronavirüs enfeksiyonunun tüm sinir sistemi için genel bir tehdit olduğunu belirtmişti.

Annals of Neurology dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarlarından biri olan NWU Nörovirüs Enfeksiyonu Hastalıkları ve Genel Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Igor Koralnik, koronavirüs hastalarında yapılan geriye dönük analizlere dayanarak, “Yatırılan hastaların yaklaşık olarak yarısında Kovid-19'un nörolojik belirtileri var” açıklamasında bulunmuştu.