'Yapılacak olan anayasa için..'

Ey dost sana dost, seni seven sevdiğini seven, senin gibi düşünen.

Diğerleri de dost olsalardı haber verirdi, 1440 yıl önce gelen Hz. Kur’an



Sen onlar gibi olmadıkça sana dost olmazlar, havada uçan kuşları dahi tutsan.



İslam bir hayat nizamıdır, yaşam biçimidir. Hukuku vardır, yürütmesi vardır yasaması vardır. Kimse İslam’ı, cami ile ev arasına hapsedemez. İslam her işini, yaşantısını inançları doğrultusunda yapmak ister yapar. İslam’ın gönlündeki yaşantı, inançları doğrultusunda yaşamak ve yaşatmaktır. TBMM’de anayasa yapılırken vatandaşlara soruldu mu, halktan fikir alındı mı araştırma yapıldı mı? Anayasa yapma da bilgili sadece partiler mi? Daha önce dayatmalarla yapılan anayasalar gibi anayasa mı yapılacak? Yoksa karşıt çevrelere hoş sevimli ılımlı gözükmek mi isteniyor? Bu inançlı milletin hakkını kim savunacak?

Yapılacak olan anayasa yeni olması için bütün fikirler serbest tartışılmalıdır. Halkımızın % 95’i Müslüman olduğunu söylüyoruz, Öyleyse halkın isteklerine kulak verilmelidir. Yapılacak anayasa İslam’a ters olmamalıdır. Baştan rezerv koyarak anayasanın ilk dört maddesi korunacak düşüncesiyle yapılacak anayasa yeni olmayacaktır. Millet bizim devlet bizim yasalar, Fransız’ın İtalya’nın, İsveç’in. Yabancı yasalarla anayasa yapmak 100 yıldır süren kavganın devam ettirilmesi demektir. Böyle bir anayasa çare olmayacaktır. Türkiye’de demokrasi varsa, her fikir tartışılmalı halka anlatılmalı ve HALK aydınlatılmalı, sonra ANAYASA yapılmalıdır.



Bu Yüce Milletin gönlüne göre bir anayasa yapılması dileğiyle. Allah’a emanet olunuz.