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Yapı ruhsatı verilen konut sayısında sert düşüş!

Sivas’ta yapı ruhsatı verilen daire sayısının geçen yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık olarak yüzde 90 oranında azaldı.

24 Mayıs 2019 Cuma 11:26
Yapı ruhsatı verilen konut sayısında sert düşüş!

Sivas’ta yapı ruhsatı verilen daire sayısının geçen yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık olarak yüzde 90 oranında azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ocak-Mart dönemine ilişkin açıkladığı yapı izin istatistiklerini değerlendiren Sivas Emlak Müşavirleri ve Danışmanları Derneği (SEMDER) Başkanı Kerim Çayır, Sivas’ta yapı ruhsatı verilen daire sayısının geçen yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık olarak yüzde 90oranında azaldığını söyledi. 2018’in ilk çeyreğinde Sivas’ta 905 daireye yapı ruhsatı verildiğini dile getiren Çayır, 2019’un aynı döneminde bu sayının 96’ya gerilediğini ifade etti.


“Büyük sorun arz etmekte”


Yapı ruhsatı verilen daire sayısındaki büyük gerileyişin gayrimenkul sektörünü olumsuz yönde etkilediğinin altını çizen Çayır, “Belediyelerin almış olduğu kararlarla yapı kullanım ruhsatlarının verilmeyişinin bir an önce çözülmesinden yanayız. Birtakım kararlar alınarak yapı kullanım izin belgelerinin verilmemesi şu an şehrimizde gerçekten büyük bir sorun arz etmekte. Çünkü gerek müteahhit firmalarımız olsun, gerek emlak sektöründe çalışan danışmanlarımız olsun, gerekse dearsa sahipleri veya yatırımcılarımız olsun hepsi şu anda mağdur. Arsasını müteahhide kat karşılığı veren kişi konutunu bir an önce teslim alamıyor veya bu süreç içerisinde yapılan konutlara yapı kullanım izin belgesi verilemiyor. En kısa zamanda belediyelerin yapı ruhsatlarını eskiden olduğu gibi vermelerini talep ediyoruz. Emlakçılıkta içinde bulunduğumuz durum zaten iç açıcı değil. Bu şekilde kısıtlamalar getirilmesinin sektörümüzü bir kısım daha geriye götürdüğünü görmekteyiz” dedi.


Sivas’ta inşaat sektörünün ekonominin belkemiği olduğunu belirten Çayır, çok sayıda kişinin istihdam edildiği bu alandaki engellerin kaldırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 11:26
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