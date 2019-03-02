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Yapı müteahhitlerine yeni bir yeterlik sistemi getirildi

Türkiye'deki yapı stokunun yaklaşık yüzde 95'ini inşa eden özel sektöre inşaat yapan yapı müteahhitleri için düzenleme getirildi.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:39
Yapı müteahhitlerine yeni bir yeterlik sistemi getirildi

Özel sektörde yapım işlerini yüklenecek müteahhitler için belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklere sahip olması koşulu getirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

- Son 3 yıldaki bilanço oranlarına bakılacak

Bakanlıkça, Türkiye'deki yapı stokunun yaklaşık yüzde 95'ini inşa eden özel sektöre inşaat yapan yapı müteahhitleri için düzenleme getirildi. Buna göre, yapılan düzenlemeyle ihtiyaçlarına göre yeniden ele alınarak hazırlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" ile özel sektörde yapım işlerini yüklenecek müteahhitlerin belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklere sahip olması koşulu getirildi.

Bu şekilde, yetki belgesi numarası sahibi müteahhitler, yeterlikleri dikkate alınarak, 9 sınıfta gruplandırılmış ve bunların yükümlenebilecekleri işler de yeterlikler ile uyumlu olarak detaylı şekilde tanımlandı.

Temelde firmaların mali göstergelerini esas alan müteahhitlik yeterlik sistemi, firmaların belge başvurularından önceki son 3 yıl içerisindeki bilanço oranlarına bakılacak şekilde düzenlendi. Firmanın mali durumu cari oran, öz kaynak oranı ve borç oranı olmak üzere 3 farklı bilanço göstergesi kullanılarak değerlendirilecek. Firmanın mali yeterliği banka referans mektubu ile de desteklenecek.

- Son 15 yılda yaptığı işler dikkate alınacak

Yeterlik değerlendirmesinde ikinci olarak mesleki ve teknik yeterlikler kontrol edilecek. Mesleki yeterlik için firmanın başvurduğu grup için öngörülen benzer iş deneyimini sunması gerekecek.

Firmanın 15 yılda yaptığı işler dikkate alınacak, teknik yeterliğin bir başka göstergesi ise belgeli usta çalıştırılması ve teknik personel istihdamı olacak.

D grubu belge almak isteyen bir firmanın bilanço oranlarını sağlaması ön koşuluyla daha önceden tek bir bina işinden 15 bin metrekare kadar iş deneyimine sahip olması gerekecek. Bu firma tek bir işte 30 bin metrekare iş yapabilecek.

- Müteahhitlik deneyimi olmayan firma, H grubundan belge sahibi olacak

Herhangi bir iş bitirmesi, bir başka deyişle müteahhitlik deneyimi olmayan bir firma ancak H grubundan belge sahibi olabilecek, deneyim sahibi oldukça grubu yükseltilecek. H grubu için taslak düzenlemede öngörülen tek iş miktarı yaklaşık olarak bin metrekare ile sınırlı olacak.

Firmaların ortaklıkları halinde grup sınıflandırmaları da yükseltilecek, firmaların yeterlik koşullarını kaybedip kaybetmedikleri 3'er yıllık periyotlarda tekrar kontrol edilecek.

1 Ocak 2012'den itibaren yapı ruhsatına tabi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi ve her müteahhidin "Yetki Belgesi Numarası" alması, 3194 sayılı İmar Kanunu ile zorunlu kılınmıştı. Bu kapsamda gerçek ve tüzel kişi yapı müteahhitlerine yetki belgesi numarası Bakanlıkça, elektronik olarak Yapı Müteahhitleri Bilişim Sistemi üzerinden veriliyordu.

Bakanlıkça, inşaat sektöründe gerçek ve tüzel kişi yapı müteahhitlerine bugüne kadar yaklaşık 435 bin yetki belge numarası verilirken, halihazırda bu kişilerin kayıtlarında ticaret odasına kayıtlı olması şartından başkaca bir nitelik aranmıyordu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:39
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik
  3. Yap-satçı yapı müteahhitleri için yeni bir yeterlik sistemi kurulacak

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