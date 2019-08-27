Yapı Kredi'ye dijital bankacılık alanında 14 ödül

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, güçlü bir finansal hizmetler grubu olarak iştirakleriyle birlikte dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından Global Finance ve Stevie'de farklı kategorilerde toplam 14 ödül aldı.



Yapı Kredi açıklamasına göre, 75’inci yılını kutlayana banka, insan hayatına değer katacak teknolojilere odaklanarak, müşterilerinin bankacılık faaliyetlerini istedikleri anda istedikleri mekanda gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.



Bu anlayış doğrultusunda Yapı Kredi Mobil’i "Bankanın Uzaktan Kumandası" olarak konumlayan banka, dijital bankacılık alanında uluslararası arenada aldığı ödüllerle Türkiye’nin dijital bankacılığındaki konumunu daha da güçlendirdi.



Yapı Kredi, Global Finance En İyi Dijital Banka Ödülleri’nde "Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası", "Türkiye’nin En İyi Kurumsal Dijital Bankası", "Avrupa’nın En İyi Fatura Ödeme ve Gösterimi", "Avrupa’nın En İyi Açık Bankacılık API’leri" ve "Avrupa’nın En İyi Kurumsal Çevrimiçi Hazine Hizmetleri" ödüllerinin sahibi oldu.



Banka Stevie Ödülleri’nde ise kurumsal web sitesi ile "Bankacılık Alanında Website Ödülleri" kategorisinde Altın Stevie’nin sahibi olurken, WhatsApp chatbot ve bot üreten platform uygulaması ile "Yapay Zeka - Makine Öğrenimi Çözümleri" kategorisinde Gümüş Stevie kazandı.



Yapı Kredi, son iki sene içerisinde 40’a yakın yenilikçi fonksiyonu hayata geçirdiği uygulaması Yapı Kredi Mobil ile "Bankacılık alanında Mobil Site&Uygulama", kredi başvurularındaki finansal analiz süreçlerine entegre ettiği FOCA projesi ile "İşletme veya Rekabette Akıllı Çözüm" kategorilerinde Bronz Stevie Ödüllerini aldı. Ayrıca "Görüntülü Görüşmeyle Uzaktan Müşteri Olma" uygulaması ile "Finansal Hizmetler Alanında Yılın En İyi Ürün ve Servisi", Yapı Kredi Mobil’deki Jet İşlemler menüsü ile "Yılın En İyi Ürün ve Servisi- Entegre Mobil Deneyimi" ve kurumsal web sitesi ile "Finansal Hizmetler Website Ödülleri" kategorilerinde yine 3 Bronz Stevie Ödülü’nün daha sahibi oldu.





- Yapı Kredi Yatırım 30. yılında ödül aldı





Yapı Kredi Yatırım ise sektörde bir ilke imza atarak hayata geçirdiği ve odağında bireysel yatırımcıların olduğu Yatırım Dünyam platformu ile 30'uncu kuruluş yıl dönümünü 2 Gümüş Stevie Ödülü ile süsledi.

Piyasa verilerini anlık izleyerek hisse senedi, yatırım fonu gibi yatırım enstrümanlarının yanı sıra VIOP ürünlerinde alım-satım işlemlerine olanak tanıyan Yatırım Dünyam platformu "Finansal Hizmetler Alanında Yılın En İyi Ürün ve Servisi" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü. Bireysel yatırımcıların finansal okur yazarlıklarını artırmayı hedefleyen Yatırım Dünyam, kullanıcı dostu web sitesi ile de "Finansal Hizmetler Alanında Website Ödülleri" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

