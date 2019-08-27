0553 313 94 23

Yapı Kredi'ye dijital bankacılık alanında 14 ödül

Yapı Kredi, Global Finance'de farklı kategorilerde "Avrupa’nın En İyisi" ve "Türkiye’nin En İyisi" olmak üzere toplam 5 büyük ödül kazanırken, Stevie'de ise 7 ödülün sahibi oldu- Yapı Kredi Yatırım ise bireysel yatırımcılara yönelik dijital odaklı faaliyetleri ile Stevie Ödülleri'nde 2 ödül aldı

27 Ağustos 2019 Salı 14:32
Yapı Kredi'ye dijital bankacılık alanında 14 ödül

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, güçlü bir finansal hizmetler grubu olarak iştirakleriyle birlikte dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından Global Finance ve Stevie'de farklı kategorilerde toplam 14 ödül aldı.

Yapı Kredi açıklamasına göre, 75’inci yılını kutlayana banka, insan hayatına değer katacak teknolojilere odaklanarak, müşterilerinin bankacılık faaliyetlerini istedikleri anda istedikleri mekanda gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.

Bu anlayış doğrultusunda Yapı Kredi Mobil’i "Bankanın Uzaktan Kumandası" olarak konumlayan banka, dijital bankacılık alanında uluslararası arenada aldığı ödüllerle Türkiye’nin dijital bankacılığındaki konumunu daha da güçlendirdi.

Yapı Kredi, Global Finance En İyi Dijital Banka Ödülleri’nde "Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası", "Türkiye’nin En İyi Kurumsal Dijital Bankası", "Avrupa’nın En İyi Fatura Ödeme ve Gösterimi", "Avrupa’nın En İyi Açık Bankacılık API’leri" ve "Avrupa’nın En İyi Kurumsal Çevrimiçi Hazine Hizmetleri" ödüllerinin sahibi oldu.

Banka Stevie Ödülleri’nde ise kurumsal web sitesi ile "Bankacılık Alanında Website Ödülleri" kategorisinde Altın Stevie’nin sahibi olurken, WhatsApp chatbot ve bot üreten platform uygulaması ile "Yapay Zeka - Makine Öğrenimi Çözümleri" kategorisinde Gümüş Stevie kazandı.

Yapı Kredi, son iki sene içerisinde 40’a yakın yenilikçi fonksiyonu hayata geçirdiği uygulaması Yapı Kredi Mobil ile "Bankacılık alanında Mobil Site&Uygulama", kredi başvurularındaki finansal analiz süreçlerine entegre ettiği FOCA projesi ile "İşletme veya Rekabette Akıllı Çözüm" kategorilerinde Bronz Stevie Ödüllerini aldı. Ayrıca "Görüntülü Görüşmeyle Uzaktan Müşteri Olma" uygulaması ile "Finansal Hizmetler Alanında Yılın En İyi Ürün ve Servisi", Yapı Kredi Mobil’deki Jet İşlemler menüsü ile "Yılın En İyi Ürün ve Servisi- Entegre Mobil Deneyimi" ve kurumsal web sitesi ile "Finansal Hizmetler Website Ödülleri" kategorilerinde yine 3 Bronz Stevie Ödülü’nün daha sahibi oldu.


- Yapı Kredi Yatırım 30. yılında ödül aldı


Yapı Kredi Yatırım ise sektörde bir ilke imza atarak hayata geçirdiği ve odağında bireysel yatırımcıların olduğu Yatırım Dünyam platformu ile 30'uncu kuruluş yıl dönümünü 2 Gümüş Stevie Ödülü ile süsledi.

Piyasa verilerini anlık izleyerek hisse senedi, yatırım fonu gibi yatırım enstrümanlarının yanı sıra VIOP ürünlerinde alım-satım işlemlerine olanak tanıyan Yatırım Dünyam platformu "Finansal Hizmetler Alanında Yılın En İyi Ürün ve Servisi" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü. Bireysel yatırımcıların finansal okur yazarlıklarını artırmayı hedefleyen Yatırım Dünyam, kullanıcı dostu web sitesi ile de "Finansal Hizmetler Alanında Website Ödülleri" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:32
  1. Yapı Kredi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrasya Tüneli’nde bir araç yan yattı
    1. Avrasya Tüneli’nde bir araç yan yattı
    2. TVF Genel Müdürü Sönmez: "Öncelikle..
    3. Bodrum’daki asansörün yıkımı 3 gündür..
    4. TVF Genel Müdürü Sönmez: "Burada..
    5. Didim’de eğlence mekanı..
    6. İçişleri Bakanı Soylu: "Mahkemeler..
    7. Aydın Valiliği;Atamohammad Amiri’nin..
    8. Kartal’da park bakım çalışmaları devam..
    9. Yüzünde maytap patlayan çocuk yaralandı
    10. Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü..
    11. Terör örgütü PKK'ya ait hedefler..
    12. Akdamar Kilisesi’ni Kafkas..
    13. Soylu: "26 Haziran tarihi itibarıyla..
    14. Rahim ağzı kanserinden korunmanın..
    15. İdeal kiloya ulaştıran çilek ve..
    16. İçişleri Bakanı Soylu: "Türk Hava..
    17. Gençler Dünya 2’ncisi Trakya Birlik’ten
    18. Başkan Atabay, resim sergisinin..
    19. İran'dan 450 kilometre menzilli yeni..
    20. Kütahya’da ’Atatürk, Milli Mücadele ve..
    21. Ankara’da intihar eden Bursalı uzman..
    22. Sökeliler Priene Antik Kenti için bir..
    23. 9. Uluslararası 30 Ağustos Zafer..
    24. Uçurumun kenarındaki çöpleri AKUT..
    25. İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker’den..
    26. Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali..
    27. 2020 memur zammı ne kadar yapılacak?..
    28. Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara..
    29. İncirliova’da ‘Yankı’ adlı tiyatro ile..
    30. Türkiye Basketbol Ligi'nde fikstür..
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’