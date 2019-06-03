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Yapı Kredi’nin yapay zeka temelli projesine uluslararası ödül

Yapı Kredi, yapay zeka teknolojilerini kullanarak kurumsal, ticari ve KOBİ bankacılığı alanlarına entegre ettiği FOCA projesi ile dünyanın en prestijli finans yayınlarından Global Finance’in "Innovators 2019" ödüllerinde "Kurumsal Finans" kategorisinde ödül aldı- Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan:- "Yapı Kredi olarak 2014 yılında bankacılık sektöründe bir ilk olarak başlattığımız yapay zeka teknolojileri üzerine çalışmalarımızı ileri taşımaya devam ediyoruz"

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:05
Yapı Kredi’nin yapay zeka temelli projesine uluslararası ödül

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, yapay zeka teknolojilerini kullanarak kurumsal, ticari ve KOBİ bankacılığı alanlarına entegre ettiği FOCA projesi ile dünyanın en prestijli finans yayınlarından Global Finance’in "Innovators 2019" ödüllerinde "Kurumsal Finans" kategorisinde ödül aldı.

Yapı Kredi açıklamasına göre, Yapı Kredi, yapay zeka teknolojilerini kullanarak kurumsal, ticari ve KOBİ bankacılığı alanlarına entegre ettiği FOCA projesi ile dünyanın en prestijli finans yayınlarından Global Finance’in "Innovators 2019" ödüllerinde "Kurumsal Finans" kategorisinde ödül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, yapay zeka teknolojileri ile bankacılık süreçlerine somut değer kattıklarını ve bu sayede müşterilerinin ihtiyaçlarını çok daha hızlı bir şekilde karşıladıklarını belirtti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak 2014 yılında bankacılık sektöründe bir ilk olarak başlattığımız yapay zeka teknolojileri üzerine çalışmalarımızı ileri taşımaya devam ediyoruz. En güncel teknolojileri bankamızın süreçlerine uygulayan Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde gerek müşterilerimizin, gerekse çalışma arkadaşlarımızın hayatını kolaylaştırabilmek, bu alandaki temel yaklaşımımız. Yapay zekanın alt dalları olan doğal dil işleme ve makine öğrenmesi teknolojilerinden faydalanarak geliştirdiğimiz projelerle müşteri servis sürelerini kısaltarak müşteri deneyimini daha da iyileştiriyoruz.

Son dönemde birçok uluslararası prestijli ödüle layık görülen FOCA projesinde ise çıkış noktamız kredi başvurusunda bulunan kurumsal, ticari ve KOBİ müşterilerimizin finansal dökümanlarını analiz sürecimizi hızlandırmaktı. Ar-Ge çalışması olarak başlattığımız bu proje ile günler süren firma analiz süreçlerini artık saniyeler içerisinde tamamlayabiliyoruz. Proje sayesinde sadece büyük KOBİ detaylı kredi değerlendirmesi için yüzde 53 oranında zaman tasarrufu sağladık. Öte yandan projenin hayata geçmesinden bu yana yaklaşık 210 bine yakın firmanın analizini bu yöntemle tamamladık."

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:05
  1. Foca
  2. Innovators 2019
  3. Yapı Kredi

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