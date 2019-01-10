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Yapı Kredi'den 650 milyon dolarlık tahvil ihracı

Yapı Kredi, 650 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi- Söz konusu işlem, bir Türk mevduat bankası tarafından piyasa katılımlı tahvil ihracı yolu ile gerçekleştirilen ilk dolar cinsi ilave ana sermaye borçlanması oldu

10 Ocak 2019 Perşembe 16:18
Yapı Kredi'den 650 milyon dolarlık tahvil ihracı

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, dolar cinsinden tahvil ihracı yoluyla ilave ana sermaye borçlanması gerçekleştiren ilk Türk mevduat bankası oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, 650 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Söz konusu işlem, bir Türk mevduat bankası tarafından piyasa katılımlı tahvil ihracı yolu ile gerçekleştirilen ilk dolar cinsi ilave ana sermaye borçlanması oldu.

Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen, her 5 yılda bir geri çağırma opsiyonu bulunan ve Koç Holding ile UniCredit'in de alım yaptığı ilave ana sermaye niteliğinde tahvil ihracı yüzde 13.875 olarak belirlenen getiri oranıyla gerçekleşti. Bu işlem, Yapı Kredi'nin ana hissedarlarının ve uluslararası yatırımcıların Yapı Kredi'ye duymuş oldukları güveni bir kez daha teyit etti.

Banka, söz konusu ihraç ile sermaye yapısını daha da güçlendirmiş oldu. Eylül finansalları dikkate alındığında, bu işlem Yapı Kredi'nin ana sermaye yeterlilik rasyosunda 115 baz puanlık bir artış sağlayacak.

Yapı Kredi'nin bu işleminde Citigroup Global Markets Limited, BofA Merrill Lynch, UniCredit Corporate & Investment Banking, J.P. Morgan Securities PLC ve Societe Generale SA görev aldı.


- "İşlem ile ilklerin bankası olma özelliğimizi de sürdürdük"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak güçlü sermaye pozisyonumuzu korumak ve sağlıklı bilanço yapımızı daha da güçlendirmek adına gerçekleştirdiğimiz 650 milyon dolarlık ilave ana sermaye ihracını başarıyla tamamladık. İşleme gösterilen yüksek ilgi, Türkiye’ye ve Yapı Kredi'ye duyulan güveni yansıtması açısından da büyük önem taşıyor. 15 ülkeden 58 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirilen işlem ile ilklerin bankası olma özelliğimizi de sürdürdük. Piyasa katılımlı tahvil ihracı yolu ile gerçekleştirilen dolar cinsi ilave ana sermaye borçlanmasına imza atan ilk Türk mevduat bankası olduk. Ana hissedarlarımızın yanı sıra uluslararası yatırımcıların ülkemize ve bankamıza duyduğu güveni teyit eden bu başarılı işlemden aldığımız güç ile 75. yılımızı kutladığımız 2019'da da Türkiye’ye daha fazlasını katmak adına çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz."


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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:18
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