Yapı Kredi'den 4,7 milyar liralık ne kar

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi 2018 yılında 4 milyar 668 milyon liralık net kar elde ettiğini duyurdu.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, sermaye güçlendirme planı ile bilançosunu daha da sağlamlaştırdığı 2018 yılında, nakdi ve gayri nakdi kredilerini yüzde 10 artırarak, ülke ekonomisine 306,3 milyar liralık kaynak sağladı.

Toplam nakdi kredilerini yüzde 10’luk büyümeyle 220,5 milyar liraya yükselten Yapı Kredi’nin sermaye yeterlilik oranı, ocak ayında gerçekleştirilen sermaye benzeri kredi etkisi dahil edildiğinde, konsolide bazda 229 baz puan artışla yüzde 15,7 seviyesine çıktı. Toplam mevduat hacmi yüzde 21 artış ile 210,3 milyar liraya ulaşan bankanın konsolide aktif büyüklüğü yüzde 18 artış ile 373,4 milyar liraya yükseldi.

Yapı Kredi böylelikle Türkiye’nin en büyük 3. özel bankası konumuna ulaştı. Yapı Kredi’nin Türk lirası cinsinden toplam kredilerde özel bankalar içerisinde 40 baz puan pazar payı kazandığı dönemde toplam müşteri mevduatında da pazar payı 51 baz puan artışla yüzde 15,9'a, bireysel vadeli mevduatta pazar payı 90 baz puanla artışla yüzde 13,3’e ulaştı. Bankanın net karı ise bir önceki yıla göre yüzde 29'luk bir yükselişle 4 milyar 668 milyon TL oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdürü Gökhan Erün, bankanın 75. yılını kutlayacağı 2019 yılına güçlü bir performansla başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2018 yılında ana hissedarlarımızdan aldığımız destek ve ülkemize duyduğumuz sonsuz güvenle sermaye ve bilanço yapımızı daha da güçlendirirken, ülkemiz ekonomisini desteklemeye devam ettik. Sahip olduğumuz deneyim ve kaliteli insan kaynağımız ile müşterilerimizi 'Hizmette Sınır Yoktur' anlayışıyla odakta tutarak, insana ve teknolojiye yatırım yapmayı da sürdürdük.



Ülkemize, ekonomimize ve topluma daha fazla değer katabilmek adına oluşturduğumuz ve mayıs ayında duyurduğumuz 2020 vizyonumuz doğrultusunda, hem bankamızın geleceğini daha iddialı ve emin adımlarla şekillendirmeye hem de piyasaya olan desteğimizi güçlendirmeye odaklandık. Bilançomuzu, sermaye de dahil olmak üzere daha kuvvetli bir hale getirmek için ilk olarak ödenmiş sermayemizi, hissedarlarımızın katılımıyla haziran ayında bedelli pay ihracı ile 4,1 milyar lira artırdık.

Böylelikle son on yılın en büyük bedelli sermaye artırımını başarılı şekilde tamamladık. Planımızın devamı olarak da Ocak 2019’da 650 milyon dolar tutarında ilave ana sermaye ihracında bulunduk. Bu işlemle, bir Türk mevduat bankası tarafından piyasa katılımlı tahvil ihracı yolu ile gerçekleştirilen ilk dolar cinsi ilave ana sermaye borçlanmasını gerçekleştirmiş olduk. Böylece, sermaye güçlendirme planımız doğrultusunda toplam 1,65 milyar dolar tutarındaki bu iki önemli işlemi başarıyla tamamladık. Gurur duyduğumuz bu sermaye artırımının Türkiye’ye ve Yapı Kredi’ye duyulan güveni temsil ettiğini düşünüyor, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Erün, nakdi ve gayri nakdi kredileri yıllık bazda yüzde 10 artırarak ülke ekonomisine 306,3 milyar liralık kaynak yarattıklarını belirterek, nakdi kredilerin yüzde 10 artışla 220,5 milyar liraya çıkardıkları 2018 yılında, özel bankalar arasında Türk lirası cinsinden nakdi kredilerde pazar paylarında 40 baz puan artış gerçekleştirdiklerini kaydetti.

2018 yılında, Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında kullandırdıkları 8,5 milyar lira tutarındaki kredi ile KGF özelinde kullandırılan kredilerde yüzde 12 pazar payına ulaştıklarının bilgisini veren Erün, diğer taraftan Nefes Kredisi Programı ve KOBİ Değer Kredisi’nde öncü bir rol oynayarak piyasaya olan desteklerini güçlendirdiklerini ifade etti.

Erün, geçen yıl sağladığımız toplam 2,6 milyar dolar sendikasyon kredisi ile müşterilere destek olmaya devam ettiklerini belirterek, özellikle yılın ikinci yarısında, 13 ülkeden 27 bankanın katılımıyla 1 milyar doların üzerinde sendikasyon kredisi sağladıklarını bildirdi.

Türkiye'nin dijital bankası olarak, müşteriyi daima odakta tutarak dijitalleşmede öncülüğü sürdürmenin vazgeçemeyecekleri bir alan olduğunu belirten Erün, "Teknolojiyi insan hayatına somut bir değer katmak için kullanıyoruz. Sadece son iki senede Yapı Kredi Mobil üzerinden müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran, bankacılığın ise sınırlarını genişleten 35 farklı yenilikçi fonksiyonu hayata geçirdik.

Diğer yandan şubelerimizde de süreçlerimizi dijitalleştirmeyi ve dönüştürmeyi sürdürdük. Dijitalleşme konusunda bugüne kadar elde ettiğimiz rakamlar da anlayışımızı tescil eder nitelikte. Son bir yılda müşteri sayımızı dijital bankacılıkta yüzde yüzde 26, mobilde ise yüzde yüzde 31 artırdık." değerlendirmesinde bulundu.





Erün, Yapı Kredi’nin kredi kartlarındaki liderliğinin 30. yılda da devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"2018 yılında Worldcard ile hem alacak bakiyesinde hem de kredi kartları adedinde liderliğimizi sürdürdük. 27,9 milyar lira tutarındaki kredi kartı alacak bakiyesi ile yüzde 20,5 pazar payına, 11.8 milyon kredi kartı adedi ile de yüzde 17,8 pazar payına ulaştık. Yapı Kredi Worldcard son olarak The Nilson Report’un Kasım 2018 Raporu’na göre Türkiye ve Kıta Avrupası’nın bir numaralı kredi kartı markası oldu. Yapı Kredi olarak belirlediğimiz vizyon doğrultusunda sağlam ve emin adımlarla yol almaya ve 75. yılımızı kutlayacağımız 2019 yılında da ülkemiz ekonomisine ve insanımıza değer katmaya devam edeceğiz."



