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Yapı Kredi, WhatsApp üzerinden hizmet verecek

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan:- "Mobil bankacılık uygulamamız Yapı Kredi Mobil'i, 'bankamızın uzaktan kumandası' olarak konumlandırırken, en ileri teknolojilerden faydalanarak mobil dünyanın tüm olanaklarını kullanmayı amaçlıyoruz"

04 Aralık 2018 Salı 15:02
Yapı Kredi, WhatsApp üzerinden hizmet verecek

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, Türkiye'de WhatsApp üzerinden müşterilerine hizmet sunmaya başladı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, bu yenilik ile Yapı Kredi müşterileri taleplerini mobil cihazlarından diledikleri zaman bankaya anında mesaj olarak iletebilecek, ihtiyaç duydukları hizmet ve ürünler hakkında çok hızlı bir şekilde detaylı bilgi alabilecek.

WhatsApp onaylı kurumsal hesap üzerinden, kullanıcılar ihtiyaçlarına göre yapay zeka tabanlı chatbot ile veya müşteri temsilcileriyle görüşebilecek. Yapı Kredi müşterilerinin WhatsApp servisinden hızlı hizmet alabilmeleri için "08502220444" nolu hattı telefonlarına kaydetmeleri yeterli olacak.


- "Yapı Kredi WhatsApp servisinde mesajlar hep mavi tik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, bankanın müşteri deneyimi, veri analizi ve altyapı ile süreçlerin dijitalleşmesi üzerine şekillenen dijital stratejisi çerçevesinde hız ve kolaylık odaklı, benzersiz bir bankacılık ekosistemi inşa ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin dijital bankası Yapı Kredi olarak tüm platformlarını ve altyapılarını dijital dönüşüme öncülük edecek şekilde yenilediklerini aktaran Doğan, "Mobil bankacılık uygulamamız Yapı Kredi Mobil'i, 'bankamızın uzaktan kumandası' olarak konumlandırırken, en ileri teknolojilerden faydalanarak mobil dünyanın tüm olanaklarını kullanmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda dijital dönüşüm stratejimizde önemli bir yere sahip olan yapay zeka teknolojileri üzerine çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz." bilgisini verdi.

Doğan, şunları kaydetti:

"Yapay zeka alanında attığımız adımlardan biri olarak Facebook Messenger üzerinden müşterilerimizle iletişim kurduğumuz, Türkiye'nin ilk banka chatbot’u Bankacı Bot uygulamamızı WhatsApp’a entegre ettik. WhatsApp uygulama programlama arayüzlerini kullanarak bankamız servisleri ile entegre bir servis geliştirdik.

Tüm kanalların birbiriyle iletişimde olduğu Yapı Kredi bankacılık dünyasında, detaylı bilgiye ihtiyaç duyulan noktalarda WhatsApp üzerinden de onaylı kurumsal hesabımızla müşterilerimizin yanında olacağız. Yapı Kredi WhatsApp servisinde müşterilerimiz bankamız hizmetlerine bir mavi tik uzaklıkta olacak. Yapı Kredi olarak yeni teknolojiler kullanarak oluşturduğumuz ürün ve hizmetlerimizle sektörümüzün sınırlarını genişletmeye, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:02
  1. Whatsapp
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