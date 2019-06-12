0553 313 94 23

Yapı Kredi ve Dekar Yapı’dan “Ödeme Korumalı Finans Modeli”

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen: - “Türkiye’de ilk kez Dekar Kıyıbahçe Projesi’nde uygulanacak ‘Ödeme Korumalı Finans Modeli’nin gayrimenkul sektöründe bugüne kadarki uygulamaları değiştireceğini öngörüyoruz” - Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu: - “Tecrübelerimiz ve bilgi birikimimiz ile ulaşılabilir bahçeli ev konseptinin en güzel örneğini sergileyeceğimiz Dekar Kıyıbahçe projesinde yeşil ve doğayla iç içe muhteşem bir site yaratacağız”

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:56
Yapı Kredi ve Dekar Yapı’dan “Ödeme Korumalı Finans Modeli”

İSTANBUL (AA)- Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, “Türkiye’de ilk kez Dekar Kıyıbahçe Projesi’nde uygulanacak olan ‘Ödeme Korumalı Finans Modeli’nin gayrimenkul sektöründe bugüne kadar ki uygulamaları değiştireceğini öngörüyoruz” dedi.

Dekar Yapı, Çekmeköy Ömerli’deki yeni projesi Dekar Kıyıbahçe’yi tanıttı. Yaklaşık 500 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilecek, 244 adet konuttan oluşan proje, metrekaresi 7 bin 700 liradan başlayan avantajlı lansman fiyatlarıyla tanıtılmaya başlandı.

Dekar Kıyıbahçe projesi, Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu ve Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen'in katıldığı lansman toplantısı ile tanıtıldı.

Dekar Kıyıbahçe, İstanbul Çekmeköy Ömerli’de 85 bin metrekare büyüklüğünde bir arazide, yaklaşık 500 milyon lira yatırım ile hayata geçirilecek. Projede, 84 ayrı blokta toplam 244 adet bahçeli dubleks ev bulunuyor. Dekar Kıyıbahçe’de evler, 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleriyle brüt 141 metre kare ve 200 metre kare arasında değişiyor. Tüm evlerin 40 metre kare ile 200 metre kare arasında değişen bahçeleri bulunuyor.

Toplantının açılışında konuşan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen bugün gayrimenkul geliştirme konusundaki derin uzmanlık ve yenilikçi projelere imza atan Dekar Yapı ile Türkiye’nin en köklü kurumlarından Yapı Kredi arasındaki iş birliğini duyurmak için bir arada olduklarını belirtti.


- “Bu proje sektör açısından bir ilk”


Bu yeniliği paylaşıyor olmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ülgen, bu projenin sektör açısından bir ilk olduğunu ve Türkiye’nin ilk özel bankası olarak 75’inci yıllarını kutladıkları bu yılda bu ilke imza atmanın kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

Ülgen, gayrimenkul sektöründe bugüne kadar arsa alımından proje geliştirmeye, inşaat finansmanından alıcıların konut ihtiyaçlarına kadar geniş yelpazede hizmet verdiklerini ve bu hizmeti artık yeni yaklaşımlarla beraber bir adım öne taşıyacaklarına dikkati çekerek, “Çekmeköy Ömerli’de hayata geçecek olan Dekar Kıyıbahçe’nin müstakbel sakinlerine ‘Ödeme Korumalı Finansman Modeli’ni sunuyor olacağız.” dedi.

Dekar Yapı ile yaptıkları iş birliği anlaşması kapsamında projeden gayrimenkul satın almak isteyenlerin peşin ya da kredili olarak yaptıkları alım bedelleri üzerinde Yapı Kredi’nin blokesi olacağını anımsatan Ülgen, “Satın alınan gayrimenkul bedelleri üzerindeki blokaj proje ilerledikçe ilerleme aşamasına göre parça parça kaldırılacak. Yani, her ay bir denetim yapılacak, projedeki ilerleme belirlenecek ve Dekar ile yaptığımız anlaşma kapsamında ki ilerleme oranlarına göre blokeler kaldırılarak projenin finansmanı sağlanmış olacak. Böylece projenin sağlıklı bir şekilde tamamlanması sağlanmış olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Ülgen, Yapı Kredi ile Türkiye’de ilk kez uygulanacak olan bu finansman modelinin gayrimenkul sektöründe bugüne kadar ki uygulamaları değiştireceğini öngördüklerinin altını çizdi.

Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu ise geliştirdikleri projeler ile müşteriler ve yatırımcılardan çok olumlu dönüşler aldıklarını ve Dekar Yapı olarak bahçeli ev konsepti ile gayrimenkul sektöründe imzalarını attıklarını belirtti. Kuzu, Yapı Kredi ile yaptıkları iş birliği neticesinde Türkiye’de ilk defa uygulanan “Ödeme Korumalı Finans Modeli” ile sektörde fark yaratacaklarını ve örnek teşkil edeceklerini ifade etti.

Kuzu, günümüz koşullarında hangi bölgede neye ihtiyaç var olduğunu bildiklerini ve bir projeyi gerçekleştirirken empati kurduklarını dile getirerek, “Dekar olarak yatay mimarinin en güzel örneklerini ulaşılabilir fiyatlarla sunuyoruz. Projeye başladığımız günden bugüne kadar Anadolu yakasına katma değer sağlayacak bir proje geliştirmek için uzun süren araştırmalar ve analizler yaptık. Tecrübelerimiz ve bilgi birikimimiz ile ulaşılabilir bahçeli ev konseptinin en güzel örneğini sergileyeceğimiz Dekar Kıyıbahçe projesinde yeşil ve doğayla iç içe muhteşem bir site yaratacağız.” yorumunda bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:56
  1. Dekar Yapı
  2. Salih Kuzu
  3. Yapı Kredi
  4. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray’ın borcu: 3 milyar 19 milyon 200 bin TL
    1. Galatasaray’ın borcu: 3 milyar 19..
    2. Sel, mezarları söküp götürdü
    3. AK Partili isim taşı gediğine koydu:..
    4. Galatasaray'ın borcu 3 milyar 19..
    5. İstanbul'da sağanak
    6. ADH’de afet ve acil durum tatbikatı..
    7. Polisin öldüğü yasak aşk cinayeti..
    8. Türkiye İSG alanında Fas'a örnek olacak
    9. Yüreğir’de ibadethaneler düzenli..
    10. Yeşilboğaz: "Çocuk işçiliği insanlığın..
    11. Meteorolojiden İstanbul için sağanak..
    12. İznik Gölü’nde yeni keşifler
    13. Turgutlu Belediye Meclisi Haziran Ayı..
    14. Gönüllü öğretmenlerle gerçeği..
    15. Göcek’te deniz dibi temizliği
    16. Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale..
    17. Teknik Direktör İrfan Buz tesisleri..
    18. İsrail'de Müslüman futbolcuya küstah..
    19. Sebahattin Yaman: ’’2019’da 700 bin..
    20. Ak Parti'den yeni askerlik sistemi..
    21. Define bulmak uğruna kendi evinin..
    22. Bakan Soylu’dan Temel..
    23. 10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
    24. Kocaeli'de sağanak
    25. Gagavuzya’da Osmangazi ilgisi
    26. Galatasaray'ın net borcu açıklandı!
    27. 7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye..
    28. Karın yağlarından kurtulmak için bıçak..
    29. Manisalı gazeteciler ile kurum..
    30. 4. kattan havalandırma boşluğuna düşen..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu