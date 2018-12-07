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Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi'ne uluslararası ödül

Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi, Avrupa Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri'nin "En İyi Müşteri Analitiği" kategorisinde gümüş ödül aldı

07 Aralık 2018 Cuma 14:19
Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi'ne uluslararası ödül

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi, İngiltere'nin en köklü kuruluşlarından Call Center Management Association'ın bu yıl 19. kez düzenlediği Avrupa Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri'nde "En İyi Müşteri Analitiği" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Yapı Kredi’den yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi'ne uluslararası arenada söz konusu ödülü, yeni bir teknolojiyle görüşmeleri analiz ederek içgörü edinme kabiliyeti kazandırdı.


- Konuşma analiziyle gelen başarı


Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi Grup Direktörü Vedat Sencer Sözer, müşteri deneyimini odak noktasına alan "Konuşma Analizi" teknolojisi ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin dijital bankası Yapı Kredi'nin, bankacılığın dijital dönüşümüne liderlik eden vizyonunu müşteri iletişim merkezimize de taşıyoruz. En ileri teknolojileri süreçlerimize entegre ederek müşteri deneyimini sürekli olarak iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Avrupa Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri'nde bizi ödüle taşıyan yenilikçi projemizde, müşteri iletişim merkezimize gelen aramaları analiz ettik. Bu analiz sayesinde müşterilerimizin taleplerini öngörerek harekete geçme yeteneği kazandık. Müşterilerimiz daha şikayet kaydı oluşturmadan sorununu çözerek şikayet/çağrı oranında ciddi bir iyileşme kaydettik. Bizi, müşteri içgörüsünü en iyi toplayan ve analiz eden merkez haline getiren bu teknoloji ile uluslararası arenada ödül almaktan dolayı gurur duyuyoruz."


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:19
  1. Yapı Kredi

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