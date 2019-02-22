0553 313 94 23

Yapı güvenliği ve denetimi değerlendirme toplantısı

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, yapı güvenliği ve denetimi bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

22 Şubat 2019 Cuma 09:25
Yapı güvenliği ve denetimi değerlendirme toplantısı

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, yapı güvenliği ve denetimi bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.


Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programda kurum çalışanlarına yapı güvenliği ve denetimi hakkında bilgiler verildi. Toplantı sonrası açıklama yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, Bilecik’in deprem bölgesinde bulunduğunu ifade ederek, “Ülkemizin büyük bir bölümü deprem tehlike bölgesinde bulunmaktadır. Bilecik ilinin ise tamamı önceden bir ve ikinci deprem bölgesi olarak adlandırılan ancak yeni tanımlamaya göre deprem tehlike bölgesinde bulunmaktadır. Doğal afetler insan hayatında yıkıcı etkiler yaşanmasına neden olmaktadır. Etkisi çok büyük olan depremler ve doğal afetler binaların yıkılması, alt yapı ve üst yapı sistemlerinin çökmesi ve can kayıplarının olması ülkelerin sosyal, siyasal ve ekonomik yapısını derinden etkilemektedir. Depremler ve doğal afetler önlenemez. Ancak güvenli binalar yaparak etkisini en aza indirmek bizim elimizde. Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, mühendis ve mimarlar odaları, teknik elemanlar, müteahhitler, denetim elemanları, şantiye şefleri, inşaat ustaları ve işçiler gibi yapı sektörünün içerisinde olan bireyler olarak bu konuda çok büyük görev ve sorumluluğumuzun olduğu bilincindeyiz” ifadelerine yer verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:25
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli Basket 117 gündür yenilgi yüzü görmedi
    1. Denizli Basket 117 gündür yenilgi yüzü..
    2. Hocalı katliamının 27. yıl dönümü
    3. Lösemi hastası Aysima için TÜRKÖK'te..
    4. GRAFİKLİ - Şenol Güneş, Ersun Yanal'a..
    5. Avrupa piyasalarının gözü İspanya..
    6. Çarptığı motosiklet sürücüsünün..
    7. AK Parti Kars İl Başkanı Adem..
    8. TOBB’dan ’2019 Ocak ayına ait kurulan..
    9. ABD’li Sarai Sierra’yı öldüren Laz..
    10. Fiat Egea üretimi 500 bin adede ulaştı
    11. Siirtli sporcular Bocce turnuvasına..
    12. Alacağını isteyen şahsı baltayla..
    13. Balıkesir’de FETÖ’cü asteğmen yakalandı
    14. Mustafa Kavuş, STK’ları ziyaret etti
    15. Irak, 300 kişinin ceset kalıntılarını..
    16. Reyhanlı saldırısının firari sanığı..
    17. ’Deepsea Metro-1’ Çanakkale..
    18. "Depoları boşaltıyoruz, stokları..
    19. Antalya Bisiklet Turu
    20. YHT kazazedelerinden Ankara..
    21. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi..
    22. CHP’nin değil sanki Kandil’in listesi
    23. Hollanda’da camiye saldıranların..
    24. Başkan Adayı Baydilli seçim bürosunda..
    25. Başkan Büyükkılıç, "Esnafımızın kadir..
    26. Diyanet DİB personel alımı ön başvuru..
    27. Akhisarlı çiftçilere budama eğitimi..
    28. Vatandaşları dolandıran sahte avukat..
    29. Diş çürükleri ölümcül olabiliyor
    30. "2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri"..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...