Yapı denetiminde yeni bir sayfa açılmalı! ...Mış gibi yapmadan çalışmalıyız

İstanbul Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Yeşilyurt Apartmanı’nın enkazı yapı denetim mekanizmasındaki aksaklıkları da gün yüzüne çıkardı. Konuyu Yeni Akit’e değerlendiren İTO Mimarlık ve Mühendislik Meslek Komitesi Üyesi Murat Özdemir, ‘’Binalarımızın güvenliği, inşaatların denetimi, kentsel dönüşüm çalışmaları, imar barışı, afet sonrası organizasyon ve kurtarma çalışmaları gibi bir çok soru veya sorun tekrardan gündeme geldi. Bu vesile ile bütün bu konuların uzmanları tarafından tekrardan detaylı olarak ele alınması ve “-mış gibi” yapmadan sonuç odaklı çalışmalar yapılarak kararlar alınmalı, bir an önce uygulamaya sokulmalı ve ciddi bir şekilde takibi yapılmalıdır’’ uyarısında bulundu. Deprem riski altındaki yapıların depreme karşı güvenli hale getirilmesi düşünülürken, deprem olmadan bile kendi ağırlığını taşıyamayan binaların var olduğuna dikkat çeken Özdemir, ‘’Öncelikle çok acil olarak mevcut yapı stokumuz bu tip kendi ağırlığını dahi taşımakta zorlanan binalar ile olası bir depremde toptan göçme ve ağır hasar riski altında olan binalar öncelikli olarak tespit edilecek şekilde değerlendirilmelidir” diye konuştu. Özdemir, tespitlerini ve yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

İşi ehil olanlar üstlenmeli

-Burada en fazla risk altındaki binalar, Yapı Denetimine tabi olmadan 2001 yılı öncesinde yapılmış olan yapılar olduğu için bu yapılardan incelenmeye başlanmalı, bu yapılar arasında da özellikle ruhsatsız yapılmış olan, projesine aykırı yapılan, Kartal’da çöken binada olduğu gibi projesine aykırı olarak kat çıkılan binalar öncelikle değerlendirilmelidir.

Şantiye şefliği tanımlansın

-Vatandaşlarımız, yapılarının güvenliğinin tespiti konusunda bilinçlendirilmelidir. Özellikle zamanında ailenin büyüğü tarafından bir kalfa marifetiyle yapılmış olan binalara karşı yapı sahiplerinin psikolojik bir güveni söz konusudur ki en fazla risk altında olan binalarda aslında bunlardır. İnşaat yapım ve denetim işi önemli bir konudur. Bu konu, hem yaptıran, hem yapan hem de resmi makamlara tarafından önemsenmelidir. Sürece dahil olan tüm yapım ve kontrol elemanlarının nitelikleri ve yetkinlikleri tanımlanarak belirlenmeli ve denetlenmelidir. Bu kapsamda Yapı Denetim Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile mimar ve mühendislerin dışında teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip teknik personelin şantiye şefi olabilmesine imkân sağlayan düzenleme düzeltilmelidir.

Tatbikatlar yapılmalı

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması yönündeki çalışma da ilgili taraflarla istişare edilerek tamamlanmalı ve hayata geçirilmelidir. Afet yönetiminin afet olduktan sonra değil, afet olmadan başladığının bilinci ile afet öncesinde afet risklerinin azaltılması, gerekli tedbirlerin alınması, uyarıcı ve bilinçlendirici eğitim faaliyetlerinin yapılması, afet anında müdahale ve kurtarma organizasyonlarının yapılması ve periyodik tatbikatlarla tarafların sürekli hazırlıklı kalması sağlanmalıdır.

Koordinasyon şart

-Kentsel Dönüşüm sürecinin işleyişinde genel sorun, bölgeler ve belediyeler arası uygulama, karar ve planlama bütünlüğünün olmaması, uygulayıcı ve karar alıcılara karşı toplumda güvensizlik oluşması gibi konularda ön plana çıkmaktadır. Bu sorunu gidermek adına, toplumun güven duyacağı, geniş temsil kabiliyetine sahip, Üniversite, STK ve ilgili profesyonelleri de içerisinde barındıran EPDK, RTÜK gibi özerk bir üst kurul teşkil edilmelidir.

Fırsatçılığa hayır

-Kentsel Dönüşüm uygulamalarının sürdürülebilir kılınması için öncelikle süreç tüm taraflar tarafından bir “fırsat” olarak görülmeli ancak “fırsatçılık” olarak değerlendirilmemelidir. Yapılacak uygulamalar adil ve izlenebilir olmalı, tüm paydaşlar bilgilendirilerek, haklarının neler olduğunun şeffaf olarak belirlenmeli ve tarafların haklarına razı olması gerekliliği benimsetilmelidir.

-Kentsel Dönüşüm çalışmalarının genel olarak planlanabilmesi için öncelikle, “Mekânsal Stratejik Planlama” kapsamında, Anadolu’nu planlanarak büyükşehirler üzerindeki göç baskısı azaltılmalıdır.