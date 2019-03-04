0553 313 94 23

Yapı Denetim Sistemi’nde yeni dönem

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’nda yapılan değişiklik “Yeni Yapı Denetim Modeli” Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde, Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği tarafından düzenlenen panelle anlatıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:21
Yapı Denetim Sistemi’nde yeni dönem

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’nda yapılan değişiklik “Yeni Yapı Denetim Modeli” Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde, Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği tarafından düzenlenen panelle anlatıldı.


Yenimahalle Belediyesi öncülüğünde meclis salonunda düzenlenen panele Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı Denetim Daire Başkanı Tuna Acar, Ankara yapı denetim firmalarının büyük çoğunluğu, proje müellifleri ve İlçe belediyelerden yetkililer de katıldı.



Tanıdık denetçi dönemi bitti


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yapı denetim modeline göre artık müteahhitler, inşaatları denetleyecek yapı denetim firmalarını seçemeyecek.


Panelin açılış konuşmasını yapan Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin, yeni düzenlemeyle inşaat sektöründe tanıdık denetçi döneminin biteceğini belirtti.



“Sektördeki belirsizliğe son verildi”


Şahin, “18 yıldır yapı denetim firmaları, denetleyeceği inşaatlara giderek ‘sizi denetlemek istiyorum’ diyerek iş istiyordu. Böyle bir mekanizmanın sağlıklı sonuçlar doğurması mümkün değildi.Ama yürürlüğe giren yeni yapı denetim kanunu ile sektördeki bu belirsizliğe son verildi. Böylelikle bağımsız, sağlıklı ve kaliteli bir denetim sağlanmış olacak” dedi.


Konuşma yapan diğer isimler Yapı işleri Genel Müdürlüğü Denetim Şube Müdürü Ercan Gültekin ve Yapı işleri Genel Müdürlüğü Lab Belge Denetleme Şube Müdürü İrşade Aydoğdu Gürbüz ise konu hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi ve katılımcıların sorularını cevaplandırdı.


Panelin sonunda Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği tarafından panele katkılarından dolayı Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeline teşekkür plaketi verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Son isteği yerine geldi
    1. Son isteği yerine geldi
    2. Zorlu Enerji’den abonelere fatura..
    3. 17 yaşındaki genç ahşabı yakarak..
    4. İzmit Belediyesi’nden eşya nakil..
    5. Kimya’nın Şubat ayı ihracatı 1,6..
    6. Bayırköy Belde Danışma Toplantısı..
    7. Troya, Assos, Parion Ören Yerleri’nde..
    8. Filenin sultanları Adana’ya uğurlandı
    9. Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi
    10. Cumhur ittifakından birlik ve..
    11. Ressam vekilden, kendi resmini çizen..
    12. Bağdat Barosu’nda avukatlar birbirine..
    13. Almanya imamlara Almanca şartı..
    14. ATO Başkanı Baran AA Ekonomi Masası'na..
    15. Rektör Çomaklı: “Bilimin olduğu her..
    16. 6K Akıllı Durak Vezirhan’da
    17. Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele
    18. Başkan Zihni Şahin: “Türkiye’nin..
    19. Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 5..
    20. Ticaret Bakanlığı şubat ayı veri..
    21. Yıkadığı filin altında kalan adam,..
    22. Yetkili olmayan fatura merkezlerine..
    23. Bakan Çavuşoğlu: "Bunlar mı Kudüs’e..
    24. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli..
    25. YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı!..
    26. Kadın sanayicilere "Vergi Usul..
    27. Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı
    28. Saruhanlı’da doğal gaz kazı..
    29. ABD Kudüs Başkonsolosluğunu,..
    30. Bingöl’den kar manzaraları
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"