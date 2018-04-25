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Yapay zekaya 1,5 milyar avroluk yatırım

Avrupa Birliği (AB) yapay zeka alanındaki çalışmalarına destek olmak için oluşturduğu Horizon 2020 programı kapsamında 1,5 milyar avro yatırım yapacak.

25 Nisan 2018 Çarşamba 21:34
Yapay zekaya 1,5 milyar avroluk yatırım

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerde yapay zeka alanına yatırımların artması ve rekabetin güçlenmesine yönelik tedbirlerini açıkladı.

Buna göre, AB'nin bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu Horizon 2020 programından yapay zeka alanına 1,5 milyar avroluk yatırım gerçekleştirilecek.

Bu kaynakla ulaştırma ve sağlık gibi önemli sektörlerde yapay zekanın gelişimi desteklenecek.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerde yapay zeka alanına yılda toplam 4 milyar dolar civarında kaynak ayırırken, aynı alana ABD'deki yatırım 20 milyar doları geçiyor.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 21:34
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