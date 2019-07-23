Yapay zeka mühendisliği sıralama ve taban puanları merak ediliyor. Bu yılki YKS kılavuzuna alınan ve "geleceğin meslekleri" arasında gösterilen "yapay zeka mühendisliği" gösteriliyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2019 tercih kılavuzunda ilk kez Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü de lisans programlarında yer aldı. Yapay zeka mühendisliği sıralama ve taban puanları | YKS 2019 tercih işlemleri

ÖSYM'nin yayınladığı 2019 YKS tercih kılavuzunda, Yapay Zeka Mühendisliği bölümünün yer aldığı üniversiteler Hacettepe Üniversitesi ve TOBB Ekonomi Üniversiteleri olarak belirlendi. Hacettepe Üniversitesi'nde Yapay Zeka Mühendisliği öğretim süresi 4, puan türü SAY, genel kontenjan 30, özel koşul ve açıklamalar 16, 17, 21, 28, 123, P.Dr Sayı 4, D.Dr. Sayı 5, Dr. Öğr. Üye sayı 12 olarak belirlendi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Yapay Zeka Mühendisliği öğretim süresi 4, puan türü SAY, genel kontenjan 10, özel koşul ve açıklamalar 3, 16, 17, 21, 28, 60, 107, D.Dr. Sayı 2, Dr. Öğr. Üye sayı 3 olarak belirlendi.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, lisans ve ön lisansta geleceğin meslekleri programları arasında gösterdiği "yapay zeka mühendisliği" alanı Hacettepe Üniversitesinde açılacak.

Bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzuna göre 30 öğrencinin kabul edileceği bölümün çalışmalarını yürüten Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebru Akçapınar Sezer, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda sayısal veri miktarındaki üstel artışla beraber bu verilerin işlenmesinin ve anlamlandırılmasının çok büyük önem kazandığını dile getiren Sezer, bu noktada yapay zeka yaklaşımlarının çok çeşitli çözümler sunduğunu aktardı.

Yapay zeka alanında ileri düzey bilimsel araştırmalara ve teknolojik çözümlere ulaşabilmek için altyapısı ile bu alana adanmış mühendislere ihtiyaç bulunduğunu söyleyen Sezer, "Bilgisayar mühendisliği içinde yapay zekanın büyümesi dikkat ve ilgi çekici ama tek gelişim sağlayan alan değil. Sonuç olarak, tek müfredat ile iki büyük eğitim programının gereklerinin sağlanmasında açık bir güçlük olarak ortaya çıktı. Yapay zeka alanında formal ve sistematik bir eğitim vererek bu alanın kendine adanmış mühendislerini yetiştirmek hem bir görev hem de bir ihtiyaç oldu." diye konuştu.

Bu tespitler üzerine ülkenin ilk yapay zeka mühendislerini yetiştirme sorumluluğunu yüklendiklerini, çalışmalarında Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu'nun büyük destek verdiğini dile getiren Sezer, bölüme bilişim sanayisinin önde gelen kuruluşlarının da ilgi gösterdiğini kaydetti.

"GENİŞ KADROMUZLA EĞİTİME HAZIRIZ"

Dünya genelinde büyük cirolara sahip yazılım şirketlerinin yapay zeka alanına yatırım yapan şirketlerden oluştuğuna işaret eden Sezer, 2019-2020 öğretim yılında ilk kez öğrenci almaya başlayacakları bu lisans programı için geniş bir kadrolarının bulunduğunu vurguladı.

Yapay zeka mühendisliği programı ile öğrencilerin yapay zeka konularına odaklı bir bilgisayar mühendisliği müfredatını takip ederek uzmanlaşma imkanına kavuşmalarını amaçladıklarını belirten Sezer, "Bu amaçla, yapay zeka üzerine uzun yıllardır akademik araştırmalar yapan 20'nin üzerinde öğretim üyemiz ile birlikte bölümümüzün müfredat hazırlıkları tamamlandı. Bu alanda dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz ve öğrencilerimize en iyi üniversiteler ile eş zamanlı yapay zeka mühendisliği alanında eğitim vereceğiz." dedi.