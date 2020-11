Yapay zekâ, Kovid-19’u öksürük sesiyle tespit etti

Sempton göstermeyen kişilerin öksürme biçimlerinin sağlıklı bireylerden farklı olduğunu keşfeden MIT uzmanları, bu farklılığın, insan kulağı tarafından ayırt edilemediğini ancak yapay zeka tarafından saptandığını tespit etti. Uzmanlar, yapay zeka modelini, kişilerin gönüllü olarak gönderdiği on binlerce öksürük sesi örneği ve kelime sesleri üzerinde eğitti. Bu eğitimin ardından yapay zeka modeli, yeni öksürük kayıtlarıyla beslenince, Kovid-19 olduğu doğrulanan kişilerin yüzde 98,5'ini, belirti göstermeyen Kovid-19 hastalarının ise yüzde 100'ünü doğru şekilde tanımladı.



Telefonlara indirilecek



MIT’in geliştirdiği yapay zeka modeli, Amerika Gıda ve Sağlık Bürosu FDA tarafından da onaylanırsa uygulama telefonlara indirilerek kullanabilecek. Kullanıcı her gün ve her saat, telefonundaki uygulamaya veya bir işletmenin girişine koyulacak cihaza öksürerek koronavirüs olup olmadığını anında ve hızlı bir şekilde öğrenebilecek.