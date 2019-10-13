Maliyeti düşürüyor, kazancı artırıyor! Yapay zekâ hayatın her alanını sardı

Akit Ekonomi

Yapay zekâ ve robotik uygulamalar gerek devletleri gerekse holdingler ile firmaları atağa kaldırıyor. Söz konusu uygulamalar üretim ve hizmet süreleri ile maliyetlerini minimum seviyelere indiriyor; verimliliği arttırıyor.

Milli gelire dev katkı

Dünya genelinde yerel yönetimler, artan nüfus, kısıtlı kaynaklar ve kompleks hale gelen talepleri karşılamak için akıllı şehir teknolojilerine yöneliyorlar. Türkiye’de ise belediyelerin devreye alacağı yapay zekâ temelli akıllı şehir teknolojilerinin milli gelire 25 milyar lira katkı sunacağı öngörülüyor.

Ülkemizde 30 büyük şehir, 51 il, 919 ilçe ve 397 belde olmak üzere toplam bin 397 belediye bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nüfusun yüzde 92,3’ü il ve ilçe merkezlerinde yaşarken, belde ile köylerde ikamet edenlerin oranı yüzde 7,7 mertebesinde. Hızla artan il ve ilçe nüfusları karşısında mahalli idarelerin yapay zekâ temelli çözümlerle yapacağı yatırımların önemi artıyor.

Los Angeles’ta akıllı ulaşım sistemleri sayesinde trafik tıkanıklığında yüzde 35, kavşaklardaki beklemelerde yüzde 20, seyahat süresinde yüzde 13 düşüş ve yakıt tüketiminde yüzde 12,5 azalma sağlanıyor. Akıllı sokak aydınlatma sistemi kullanan Oslo’da ise elektrik tüketimi tasarruf oranı yüzde 70’e ulaşmış durumda.

Yüzde 30’a varan tasarruf imkânı

Yapay zekâ uygulamalarından toplu taşımada, yol ve kaldırım hizmetlerinde, şikâyet yönetimde yararlanılabiliyor. Belediyelere yüzde 15 ila 30 tasarruf imkânı tanıyan bu uygulamalarla vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak ve doğal kaynak tüketimini sınırlamak amaçlanıyor.

Eğitimle destekleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2016 yılında başlayan ve Turkcell’in üstün yetenekli çocuklara yönelik uyguladığı Zekâ Gücü Projesi büyük ilgi gördü. Bu kapsamda Turkcell Robotik ve Programlama Kiti, Zekâ Gücü sınıflarında kullanılmaya başlandı. Eğitim kitiyle uzay bilim, yapay zekâ, drone ve akıllı ev teknolojileri anlatıldı. Eğitim içerikleri www.zekagucu.com.tr adresinden ve mobil uygulama üzerinden tüm öğrencilerin erişimine açıldı. Web sitesinde kodlama, drone eğitimleri veriliyor.

Projede okullara kurulan Zekâ Gücü Laboratuvarları’ndaki öğrencilere dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı, akıllı tahta, elektronik set ve alet takımları gibi olanaklar sunuluyor.

Çocuklar yapay zekâ, programlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitim alıyor, projeler geliştiriyor. Zekâ Gücü sınıflarıyla çocuklar geleceğin dünyasına hazırlanırken, aynı zamanda yerli ve milli teknoloji üretimine de çok önemli yatırım yapılıyor.

Yapay zekânın siber güvenlikteki pazar payının 2026’ya kadar 38,2 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. 8,8 milyar dolarlık pazarı veri güvenliği kaygıları ile Wi-Fi ağlarına yönelik risklerin artışını büyüteceği dile getiriliyor.