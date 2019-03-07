"Yapay resifler, bolluk bereket getirecek"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yapay resiflerin Marmara Denizi'ne bolluk bereket getireceğini belirterek, "Yapay resifler, su ürünleri avcılığının sürdürülebilir olması için ciddi bir imkan ve adım olacak. Hem yumurta hem de yavru sayısında mutlaka artış yaşanacaktır. Sonuçlarını birkaç yıl içerisinde net bir şekilde göreceğiz." dedi.

Yıldırım, basına kapalı olarak AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı ile MHP Ataşehir İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ettikten sonra "İstanbul İli Marmara Denizi Prens Adaları Edatı Yapay Resif Uygulaması Açılış" törenine katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, yapay resiflerin balıklara yuva olacağını ve bunların Marmara'nın bereketine bereket katacağını söyledi.

Denize kıyısı olan 22 ilçelerin Marmara'nın imkanlarından en iyi şekilde yararlanmak ve su ürünlerinden bolluğun ve bereketin önemli olduğunu aktararak, "Yapay resifler, Marmara Denizi'ne bolluk bereket getirecek. Burada yanlış avlanmadan kaynaklanan deniz canlılarının yok olmasının da bu vesileyle önüne geçmiş olacağız. Bu topraklardaki bitkilerin, uçan kuşların, denizlerdeki balıkların, ülkemizin en büyük zenginliği olduğunu biliyoruz. Denizlerimizden son 15 yılda 600 bin tonun üzerinden deniz ürünü elde ediliyor. Balıkçı kardeşlerimiz hatırlarlar, ben Ulaştırma Bakanı olarak başladığımda, reisler, limandan balığa çıkamazlardı. Çünkü yakıt çok pahalıydı. İlk iş olarak yakıttaki ÖTV'yi kaldırdık ve denizlerde balıkçılık tekrar başladı. Böylece balıkçılarımız çok güzel günleri yaşadılar." diye konuştu.

Bunların yanı sıra balıkçı barınaklarını hem yapıp hem de onarıp onların hizmetini verdiklerinin altını çizen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yapay resifler, su ürünleri avcılığının sürdürülebilir olması için ciddi bir imkan ve adım olacak. Hem yumurta hem de yavru sayısında mutlaka artış yaşanacaktır. Sonuçlarını birkaç yıl içerisinde net bir şekilde göreceğiz. Türkiye'yi taşıyan, sırtlayan bir şehir İstanbul'dur. Bu yüzen gelecekte de lokomotif olması önem taşıyor. İstanbul'un tarihi kültürel değerleriyle ve bilhassa ekonominin merkezi olması itibarıyla yeni dönemde bu şehrin yönetiminde yetkilendirilirsek, merkezi hükümetin desteğiyle çok güzel işleri gerçekleştireceğiz. İstanbul üretmeye ve 2023 hedeflerine doğru devam edecek. 'Denizci ülke, denizci millet' hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bunu denizciler, Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri çok iyi bilir. Denizcilikten nereden nereye geldiğimizi, onlar yaşayarak gördüler. Biz her zaman, denizcilerimizle beraber olduk. Onların dertleriyle dertlendik. Sevinçlerine ortak olduk."

Yıldırım, konuşmanın ardından vatandaşlara balık ekmek dağıttıktan sonra Fenerbahçe Stadı'na geçti.

Törene; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, İstanbul milletvekilleri; Hasan Turan, Osman Boyraz, Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, MHP ve Cumhur İttifakı'nin Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Mehmet Emin Özkaya, MHP Maltepe İlçe Başkanı Mesut Kamburoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.