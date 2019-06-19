"Yapay resif çalışmaları, dalış turizmine katkı sağlıyor"





BARTIN (AA) - SELİM BOSTANCI - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, Türkiye'nin dalış turizmi cenneti olduğunu belirterek, "Eski gemilerin, tankların, uçakların su altına indirilmesi; su altı canlılığına, görselliğine, dalış turizmine katkı sağlaması adına olumlu işler. En son Saros Körfezi'nde büyük bir uçak su altına indirildi. Bu tür yapay resif çalışmaları, dalış turizmine büyük katkı sağlıyor." dedi.

Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışma, rekreasyonel ve turizm amaçlı farklı spor branşlarını bünyelerinde barındırdıklarını, bu alanda dünya çapında 3 konfederasyonla iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Ülkede su altı spor branşlarının paletli yüzme, su altı hokeyi, su altı ragbisi, zıpkınla balık avı, su altı görüntüleme, serbest dalış gibi dallarla yaygınlaştığını ve uluslararası alanda da Türkiye'nin temsil edildiğini aktaran Özen, şöyle devam etti:

"Geçen Avrupa Şampiyonası'nda paletli yüzmede 6'sı altın olmak üzere 14 madalya aldık. Önümüzdeki hafta paletli yüzmede Yunanistan'da Dünya Şampiyonası'na katılacağız. Orada da finalde yüzebilecek sporcularımız var. Yine ülkemizde Serbest Dalış Avrupa Şampiyonası'nı icra edeceğiz, orada da çok iyi genç sporculara sahibiz. Yine zıpkınla balık avında ülkemizi yurt dışında dünya 4'üncülüğüne taşıdık.

Su altı hokeyinde Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş takımlarımız var. Su altı ragbisinde geçen yıl kadınlarımız dünya şampiyonu, 21 yaş altı erkeklerimiz dünya 3'üncüsü oldu. Su altı sporlarında ülkemizi başarıyla temsil ediyoruz. Bu başarı grafiğini, bayrağı her geçen yıl yukarıda tutmak, kürsüde kalabilmek adına yeni projeler üretiyor ve genç sporcularımıza yatırım yapıyoruz."

Özen, gelecek aylarda da ülkeye milli takımların başarı haberleriyle dönmeyi umut ettiklerini dile getirerek, "İnşallah onların başarılarıyla milletimizi, ülkemizi, ulusumuzu gururlandırırız. Amacımız; sporcularımızı, gençlerimizi su altı sporlarına yönlendirmek ve su altı sporlarını Türkiye'nin her yanında yaygınlaştırmak ve ülkemizi uluslararası alanda büyük başarılarla en iyi şekilde temsil edebilmek." diye konuştu.





- "Türkiye dalış turizmi cenneti"





TSSF Başkanı Özen, Türkiye'nin dalış turizmi cenneti olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Su altı turizminin de canlanması adına son yıllarda güzel işler oluyor. Özellikle su altı görseli oluşturmak adına su altı yapay resif çalışmaları devam ediyor. Eski gemilerin, tankların, uçakların su altına indirilmesi; su altı canlılığına, görselliğine, dalış turizmine katkı sağlaması adına olumlu işler.

Yine en son Saros Körfezi'nde büyük bir uçak su altına indirildi. Bu, dalıcılarımız için güzel bir görsel oluşturacaktır. Yine oradaki canlılık, dalıcıların ilgisini çekecektir. Bu tür yapay resif çalışmaları, dalış turizmine büyük katkı sağlıyor.

Bu anlamda da her geçen gün dalış yapan turist sayısında artan bir ivme var, amacımız bunu daha da çoğaltmak. Sadece deniz, kum ve güneş değil, su altı güzelliklerini de görmek adına ülkemize turist gelmesi için su altı turizmine katkımız devam edecek."

Özellikle Avrupalı ve Rus turistlerin Türkiye'deki su altı turizmine ilgi gösterdiğine dikkati çeken Özen, Türkiye'yi Rus ve Ukraynalı turistlerin günlük dalışlar için, Alman, Hollandalı, İngiliz ve Avusturyalı dalıcıların da profesyonel dalış için tercih ettiğini sözlerine ekledi.