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"Yapabilirsin" belgeselinin ilk halk gösterimi gerçekleştirildi

Medicana Sağlık Grubu’nun sponsorluğunda düzenlenen “Yapabilirsin” belgeselinin ilk halk gösterimi, yüzlerce İstanbullu ile buluştu

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:29
"Yapabilirsin" belgeselinin ilk halk gösterimi gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Medicana Sağlık Grubu’nun sponsorluğunda düzenlenen “Yapabilirsin” belgeselinin ilk halk gösterimi, yüzlerce İstanbullunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Medicana Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Grup, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası’nda anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gazeteci, yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun, Türkiye’nin dört bir yanından dokuz kadının ilham, umut ve cesaret dolu öykülerini anlatan “Yapabilirsin” adlı belgeselini, dün Caddebostan Kültür Merkezi’nde İstanbullularla buluşturdu. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliğe, yüzlerce kişi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Sağlık Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Kurtuluş Okutan, “Değerli gazeteci, yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun hazırladığı kendi hayatının iplerini eline almış, cesur, güçlü ve üretken kadınların hikayelerini konu alan 'Yapabilirsin' belgeselini Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası’nda halkla buluşturmak, bu gösterimi çok daha anlamlı kılıyor. Medicana Sağlık Grubu olarak, bu özel gösterime ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Medicana Kadıköy Hastanesi’nin ev sahibi olduğu belgesel gösterimine ilişkin Tuluhan Tekelioğlu ise “Bu belgeselde dokuz cesur kadının ilham veren öykülerini anlattık. Amacımız, aynı cesareti tüm kadınlara bulaştırmak. İçinizdeki cesarete sarıldığınızda neler yapabileceğinizi göstermek çok anlamlı. Kadınlar öncelikle kendi insani haklarının ve güçlerinin farkına varmalılar. Umarım bu filmi daha pek çok yerde ve pek çok insanla buluşturabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.


Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:29
  1. belgesel
  2. Medicana Sağlık Grubu

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