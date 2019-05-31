Yanmayan sokak aydınlatma lambaları vatandaşı mağdur ediyor

Zonguldak’ta sokak aydınlatma lambaları vatandaşları mağdur ediyor.

Çaydamar Mahallesi Atlas Sokak üzerinde önceki gece yaşanan fırtınanın ardından sönen sokak aydınlatma lambaları vatandaşları gece karanlığında mağdur ediyor.

Enerji firmasının yetkili servisini arayarak ihbarda bulunmalarına rağmen çözüm bulunmadığını belirten mahalleli, "Önceki gece yaşanan fırtınanın ardından sokak aydınlatma lambaları söndü. Bir daha da yanmadı. Konuyu çağrı merkezi üzerinden ilgili firmaya bildirdik. Halen kaç gün oldu çözüm bulunamadı. Burada 50’ye yakın haneyiz. Bir sürü insan geceleyin camiye gidiyor, hastaneye gidiyor, komşusuna gidiyor. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz. Burada bir sürü aydınlatma direği var ve hiçbiri yanmıyor. Firma tarafından arandık en kısa sürede sorunu çözeceklerini söylediler ama çözen olmadı. Çağrı merkezini tekrar aradık. Önceki ihbarımızın zaten olduğunu ekiplerin ilgileneceğini söylediler. Biz burada düşüp bir yerimizi kırınca mı gelecekler. Sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdiler.