0553 313 94 23

Yanlışlıkla Yunan tarafına geçen belediye işçisine beraat

Yunan mahkemesi, Pazarkule sınır kapısında çalışırken Yunan tarafına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınarak hapis cezasına çarptırılan kepçe operatörü Musa Alerik’in beraatına karar verdi

08 Ocak 2019 Salı 15:20
Yanlışlıkla Yunan tarafına geçen belediye işçisine beraat

Yunan mahkemesi, geçen yıl mayıs ayında Pazarkule sınır kapısında kepçe operatörlüğü yaparken yanlışlıkla Yunan tarafına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınarak hapis cezasına çarptırılan Edirne Belediyesi işçisi Musa Alerik’in beraatına karar verdi.

Edirne Belediyesinin, Alerik’e verilen hapis cezasının kaldırılması ve Yunanistan’ın el koyduğu kepçenin iadesi için açtığı dava Orestiada Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdür Vekili Ayhan Özer ve Makine Teknikeri Hasan Şahin’i dinleyen mahkeme, işçi Alerik’in beraatına ve el konulan kepçenin iadesine hükmetti.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda su kuyusu çalışması kapsamında, gümrüklü sahada iş makinesiyle çalıştığı sırada yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçen belediye işçisi Musa Alerik, Yunan askerlerince gözaltına alınmıştı.

Alerik, Orestiada mahkemesince Yunanistan'a yasa dışı giriş yapmaktan suçlu bulunarak, 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve bin 500 avro para cezasına mahkum edilmişti. Mahkeme, işçinin yanında, gözaltına alındığı sırada kullandığı iş makinesinin aidiyetiyle ilgili belge bulunmaması nedeniyle araca el konulmasını da kararlaştırmıştı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 15:20
  1. beraat kararı
  2. Edirne Belediye işçisi
  3. YUNANİSTAN
  4. Yunanistan Yüksek Mahkemesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti MKYK'sı başladı
    1. AK Parti MKYK'sı başladı
    2. Komünizmi övdürüyorlar, kızıl marş..
    3. TÜİK'ten TÜFE açıklaması:
    4. Karlov suikasti davasında flaş ifadeler!
    5. AK Parti MKYK toplantısı başladı
    6. Pepe eski takımı Porto'da
    7. İran'dan Hindistan'a "gümrük tarifesi"..
    8. Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları..
    9. AK Parti Sakarya belediye başkan..
    10. Bolu Dağı'nda sürücülerin yardımına..
    11. Rus savaş gemisi Marmara Denizi'ne..
    12. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    13. Karadeniz'de batan gemide ölü sayısı..
    14. Kalın: "Artık ortak devriyenin..
    15. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    16. Lucescu, TFF 2. Lig karmalarının..
    17. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    18. Washington D.C.'de Bolton, Ankara'da..
    19. "ABD'nin Suriye'den çekilmesinde zaman..
    20. Beşiktaş'tan Erzurumlu öğrencilere..
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor