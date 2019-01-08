Yanlışlıkla Yunan tarafına geçen belediye işçisine beraat

Yunan mahkemesi, geçen yıl mayıs ayında Pazarkule sınır kapısında kepçe operatörlüğü yaparken yanlışlıkla Yunan tarafına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınarak hapis cezasına çarptırılan Edirne Belediyesi işçisi Musa Alerik’in beraatına karar verdi.

Edirne Belediyesinin, Alerik’e verilen hapis cezasının kaldırılması ve Yunanistan’ın el koyduğu kepçenin iadesi için açtığı dava Orestiada Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdür Vekili Ayhan Özer ve Makine Teknikeri Hasan Şahin’i dinleyen mahkeme, işçi Alerik’in beraatına ve el konulan kepçenin iadesine hükmetti.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda su kuyusu çalışması kapsamında, gümrüklü sahada iş makinesiyle çalıştığı sırada yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçen belediye işçisi Musa Alerik, Yunan askerlerince gözaltına alınmıştı.

Alerik, Orestiada mahkemesince Yunanistan'a yasa dışı giriş yapmaktan suçlu bulunarak, 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve bin 500 avro para cezasına mahkum edilmişti. Mahkeme, işçinin yanında, gözaltına alındığı sırada kullandığı iş makinesinin aidiyetiyle ilgili belge bulunmaması nedeniyle araca el konulmasını da kararlaştırmıştı.