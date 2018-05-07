Yanlışlıkla 7 bin dolar bahşiş bıraktı!

GÖZLERİNE İNANAMADI

Yaşanan olaya göre, Olesya Şemyakova adlı kadın, bir fincan kahve ve bir dilim kek karşılığında 7 bin 686 frank bahşiş bıraktı. (1 İsvçre frangı 1 dolara eşit)

Habere göre, kredi kartıyla ödeme yapan Şemyakova, pos cihazında ödenecek miktarın yazılacağı yere yanlışlıkla PIN kodu olan 7686 rakamını girdi.



''BU PARAYLA FRANSA'DA BİRKAÇ AY GEÇİNEBİLİRİM''



Bankadan mesaj geldiği zaman gözlerine inanamadığını belirten Şemyakova, "Şu an işsizim. Bunun yanlışlık olduğu ortada. Bu paraya Fransa'da birkaç ay geçinebilirdim" dedi.

Mekan sahiplerinin parayı geri verecekleri yönünde verdikleri sözü tutmadıklarını söyleyen Şemyakova, bankanın ve polisin de kendisine yardımcı olmadıklarını öne sürdü.