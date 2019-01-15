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Yanlış 'Hüseyin'e çifte müebbet

Cezaevine hiç girmediğini iddia eden Hüseyin Arslan cezaevinde bir kişiyi öldürmekle suçlanıyor ve 20 yıldır kendini aklamanın telaşında...

15 Ocak 2019 Salı 06:20
Yanlış 'Hüseyin'e çifte müebbet

Cezaevine hiç girmedi ama demir parmaklıklar ardında bir kişiyi öldürmekten yargılanıyor.

Buket Aydın'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'de yayınlanan habere göre, Hüseyin Arslan için her şey 1997 yılında Metris Ceza Evi'de yaşanan isyanla başladı. O isyanda beş mahkum yaşamını yitirdi.

Olaylara tanık olan Eşref Yıldız ve Kemal Taşkın isyanlarda iki mahkum öldürmekle suçlanıyor. Ama o ceza evine hiç girmemiş olan TIR şoförü, Hüseyin Arslan da aynı suçtan yargılanıyor.

"Kardeş kazığı"

Arslan'a göre cinayet suçunu üstüne atan kişi öz kardeşiydi. Arslan'ın kardeşi o dönem Metris Ceza Evi'ndeydi. O kişi şuanda Silivri Ceza Evi'nde. Dahası iddiasına göre Hüseyin Arslan o tarihlerde İran'daydı. Kardeş kurbanı olduğunu söyleyen Arslan, Nisan ayında mahkemede kardeşi ile yüzleşecek.

Konuyla ilgili konuşan Hüseyin Arslan şu ifadeleri kullandı:

"İki müebbetle yargılanıyorum ama bu kişi ben değilim. Kendimi aklamaya çalışıyorum. İsim benzerliği ya da o tarihlerde kardeşim cezaevinde yatıyordu o benim ismimi kullandı. Kardeş kazığı, dost kazığı... Nasıl düşünürseniz... Yatan kişinin ben değilim. İsmimin temizlenmesini istiyorum."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 06:20
  1. Aydın
  2. Hüseyin Arslan
  3. müebbet
  4. yanlış

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