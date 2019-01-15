Yanlış 'Hüseyin'e çifte müebbet
Cezaevine hiç girmediğini iddia eden Hüseyin Arslan cezaevinde bir kişiyi öldürmekle suçlanıyor ve 20 yıldır kendini aklamanın telaşında...15 Ocak 2019 Salı 06:20
Cezaevine hiç girmedi ama demir parmaklıklar ardında bir kişiyi öldürmekten yargılanıyor.
Buket Aydın'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'de yayınlanan habere göre, Hüseyin Arslan için her şey 1997 yılında Metris Ceza Evi'de yaşanan isyanla başladı. O isyanda beş mahkum yaşamını yitirdi.
Olaylara tanık olan Eşref Yıldız ve Kemal Taşkın isyanlarda iki mahkum öldürmekle suçlanıyor. Ama o ceza evine hiç girmemiş olan TIR şoförü, Hüseyin Arslan da aynı suçtan yargılanıyor.
"Kardeş kazığı"
Arslan'a göre cinayet suçunu üstüne atan kişi öz kardeşiydi. Arslan'ın kardeşi o dönem Metris Ceza Evi'ndeydi. O kişi şuanda Silivri Ceza Evi'nde. Dahası iddiasına göre Hüseyin Arslan o tarihlerde İran'daydı. Kardeş kurbanı olduğunu söyleyen Arslan, Nisan ayında mahkemede kardeşi ile yüzleşecek.
Konuyla ilgili konuşan Hüseyin Arslan şu ifadeleri kullandı:
"İki müebbetle yargılanıyorum ama bu kişi ben değilim. Kendimi aklamaya çalışıyorum. İsim benzerliği ya da o tarihlerde kardeşim cezaevinde yatıyordu o benim ismimi kullandı. Kardeş kazığı, dost kazığı... Nasıl düşünürseniz... Yatan kişinin ben değilim. İsmimin temizlenmesini istiyorum."
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