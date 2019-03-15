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"Yanlış din anlayışının insanı getirdiği duruma bakın"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:- "15 Temmuz'da gökyüzünden milletimizin üzerine yağan mermiler kimler tarafından atıldı? Yanlış din anlayışının insanı getirdiği duruma bakın"- "(Din istismarcıları) Bazen öyle istismar ediyor ki Kuran'ı sünnetin karşısına koyuyor, sünneti hurafelerle karıştırıyor. Biz, bunu çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz"

15 Mart 2019 Cuma 00:10
"Yanlış din anlayışının insanı getirdiği duruma bakın"

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "15 Temmuz'da gökyüzünden milletimizin üzerine yağan mermiler kimler tarafından atıldı? Yanlış din anlayışının insanı getirdiği duruma bakın." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığında komiser yardımcısı adaylarına yönelik "Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle Mücadele" başlıklı konferansta konuşan Erbaş, dinin istismara en açık alanlardan birisi olduğunu söyledi.

Dinin, insanın hayatına yön veren ilahi bir nizam olduğunu belirten Erbaş, Allah'ın peygamberler aracılığıyla insanlığa gönderdiği ilahi mesajların ortak adının İslam olduğunu dile getirdi.

Erbaş, dinin, kişinin dünyada ve ahirette mutlu olmasını amaçladığını ifade ederek, "Bu amacın gerçekleşmesi insanın önce yaratıcısıyla ardından da diğer varlıklarla güçlü ve sağlıklı bir iletişim, bir bağ kurmasıyla mümkündür. İslam, her zaman insanların birlikte yaşamasının altyapısını oluşturur. İnsan, inanma duygusuyla yaratılmış bir varlıktır. Din aynı zamanda ahlaki bir müessese olarak davranışlara da yön verir. Din, insanın ölçülü olmasını, kimseye haksızlık yapmamasını emretmektedir." diye konuştu.

İradeyi hak yolunda kullanmak gerektiğini ifade eden Erbaş, insanı kötülüklerden uzaklaştırmak için vicdan ve kanun ile ahiret inancının önemli olduğunun altını çizdi.

- "İstismar, dini ve dinin yüce değerlerini suistimal etmenin adıdır"

"İstismar" kelimesinin, bir kimse ya da grubun iyi niyetini kötüye kullanmak, sömürmek anlamlarına geldiğine işaret eden Erbaş, "İstismar, dini ve dinin yüce değerlerini suistimal etmenin adıdır. Din istismarı, din sömürüsü yapmak, dine dair kavramlar ve değerler yoluyla insanları aldatmak, maddi-manevi çıkar elde etmek, kısaca menfaat için dini kullanmak demektir." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak "Din İstismarı ile Mücadele Seferberliği" başlattıklarını hatırlatan Erbaş, televizyon kanalları, radyolar kurarak insanları din ve tıp alanlarında istismar edip buralardan menfaat sağlayanların olduğuna işaret etti. Erbaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Anlattığı din ne Kuran'da var ne sünnette var. Bazen öyle istismar ediyor ki Kuran'ı sünnetin karşısına koyuyor, sünneti hurafelerle karıştırıyor. Biz, bunu çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. İlahiyat fakülteleriyle işbirliği halinde, din istismarı ile mücadelede nasıl işbirliği yapabiliriz, doğru dini bilgi ile gençlerimizi çocuklarımızı nasıl besleyebiliriz, doğru dini bilgiyi onlara nasıl verebiliriz? Bunun hem teorik alanda çalışmalarını yapıyoruz, teorik çalışmalarımızı alanda pratiğe yansıtmaya çalışıyoruz."

Fitnecilerin FETÖ, DEAŞ, PKK, Şebab, Boko Haram gibi birçok terör örgütü kurduklarına ve kurdurduklarına değinen Erbaş, "Şebab, 'cihad' zannederek insanları öldürüyor, cehalete bakar mısınız? İşte, 15 Temmuz'da gökyüzünden milletimizin üzerine yağan mermiler kimler tarafından atıldı? Yanlış din anlayışının insanı getirdiği duruma bakın." ifadesini kullandı.

Erbaş, dini istismar eden yapıların, insanların samimi duygularını pek çok yoldan istismar ettiklerini dile getirdi.

- "Din istismarı ile mücadele edeceğiz"

İslam dininin denge dini olduğunu hatırlatan Erbaş, "Bu dengeyi muhafaza ederek din istismarı ile mücadele edeceğiz. Bunlara karşı yekvücut olacağız, tek yürek olacağız." dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa dileyen Erbaş, kendisini dinleyen komiser yardımcısı adayları nezdinde tüm güvenlik güçlerini Allah'ın koruması temennisinde bulundu.

Konferansa, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ile Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 00:10
  1. Dini istismar eden terör örgütleriyle mücadele
  2. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
  3. konferans
  4. Polis Akademisi Başkanlığı

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