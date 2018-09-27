“Yanlış din algısı zamanla terör örgütlerini doğuruyor”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sudan Âlimleri Heyet Başkan Yardımcısı Dr. Abdulhay Yusuf’u ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erbaş, Türkiye’de Sudanlıların ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

Başkan Erbaş, iki ülkenin eğitim, diyani, kültürel ve birçok farklı alanda işbirliği yapmasının önemini vurguladı.

Kur’an ve Sünnete dayalı bilginin daha çok insana ulaştırılmasının önemli olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, dünyada yayılan yanlış din algısının, İslam’ın kabul etmediği bir takım yapılar oluşturduğunu, bu yapıların zamanla bir terör örgütüne dönüştürüldüğünü ve İslamofobiyi beslediğini kaydetti.

Küresel boyutta yaşanan din istismarına dikkat çeken Başkan Erbaş şunları söyledi:

“Bu bazen DEAŞ, bazen Boko Haram, bazen Şebab, Türkiye’de FETÖ olarak karşımıza geliyor. Bütün bunların sebebi, birileri tarafından, özellikle sömürgeci ülkeler tarafından bu gençlerin desteklenmesi ve sürekli bir şekilde Müslümanların birbirleri ile büyük bir kavga içerisine düşürülmesi gibi bir arka plan var, böyle bir kötü niyet var. Biz Müslümanlar olarak bu kötü niyetli insanların planlarına engel olmalıyız. Bunun yolu da ilimden, irfandan, bilgiden, hikmetten geçiyor.”

Kabulden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sudan Âlimleri Heyet Başkan Yardımcısı Dr. Abdulhay Yusuf, Başkan Erbaş’a teşekkür etti.

“Erdoğan, İslam âleminin umudu”

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın din eğitimi alanındaki tecrübesinden, birikiminden faydalanmak istediklerini belirten Yusuf, “Türkiye İslam âlemini kucaklamış durumdadır. Biz de bu vesileyle burada bulunuyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hep dua ederiz. Çünkü onu İslam âlemine umut olarak görüyoruz” dedi.

Sudan Âlimleri Heyet Başkan Yardımcısı Yusuf, Sudandaki din eğitimi ve dini televizyon yayınları hakkında Başkan Erbaş’a bilgi verdi.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu da hazır bulundu.