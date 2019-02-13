Yankesiciler suçüstü yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, yankesicilik yaparken suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce hırsızlık yaptıkları belirlenen M. D. (58), M.Y. (62) ve N.D'nin (50) ilçeye geldiği bilgisi üzerine şahısları takibe aldı. Kızılcahamam Yukarı Merkez Camisi'nde abdest alan bir kişinin ceketindeki cüzdanı çalan şüpheliler, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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